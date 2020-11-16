В РФ призвали норвежских биатлонистов вытирать сопли

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал заявление норвежца Тарьей Бе, который считает, что Россия должна извиниться за допинговые скандалы в спорте, передает Sport24.

Тихонов отметил, что он уважает Норвегию, но им следует научиться вытирать сопли на финише, а то, когда они финишируют, то у них висит по 5-10 сантиметров соплей на бороде.