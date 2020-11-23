По словам россиянина, к нему за четыре месяца около десяти раз приезжали одни и те же офицеры организации.

«Невольно начинаешь задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?», — добавил спортсмен.

Гараничев предположил, что представителям WADA может казаться подозрительным низкий уровень гемоглобина в его организме. Биатлонист также высказал мнение, что допинг-офицеры могут «ждать чуда», в надежде, что он примет что— нибудь запрещенное.

Гараничев завоевал бронзовую медаль на Играх в Сочи в индивидуальной гонке на 20 километров. В активе 32-летнего спортсмена также три победы на чемпионатах Европы. Кроме того, он 27 раз попадал в число призеров на этапах Кубка мира.