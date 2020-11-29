Гараничев покинул лагерь сборной России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский заявил, что Евгений Гараничев покинул расположение национальной команды на этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти.

«Гараничев на данный момент находится в России. Он уехал в Санкт-Петербург, а оттуда отправится в Тюмень. Никого вместо него вызывать мы не будем, ждём решения властей Финляндии. Бабиков, может быть, подключится на следующем этапе. Состояние у Антона нормальное. Ему можно с десяти часов вечера до шести утра выходить из номера», — цитирует Польховского matchtv.ru.

Гараничев был помещён на карантин, потому что его сосед по комнате Антон Бабиков получил положительный результат теста на коронавирус. Сам же бронзовый призёр ОИ-2014 получил отрицательный результат.