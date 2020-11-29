Александр Логинов отстал от Йоханнеса Бё на минуту. Кто виноват и что делать?

Россияне готовы к старту сезона?

Первая гонка нового розыгрыша Кубка мира завершилась сенсацией: 23-летний норвежец Стурла Легрейд смог впервые за долгое время отобрать жёлтую майку лидера у Йоханнеса Бё, который, между прочим, был очень хорош — финишировал вторым. Мужской спринт во второй день первого этапа Кубка мира должен был внести некоторую ясность: Легрейд действительно так хорош, чтобы сместить Бё с насиженного первого места на пьедестале, или выиграл в чём-то случайно?

Больше информации хотелось получить и по россиянам. В индивидуальной гонке за высокие места боролся один только Логинов. Неужели остальные оказались к старту сезона не готовы?

В спринте ожидалось очень мощное начало. Исходя из погодных условий, почти все лидеры заявились в первую стартовую группу. Нашлось в ней место и трём россиянам, и братьям Бё, и Самуэльссону и лидерам сборной Франции. Рискнуть и попробовать прорваться из второй группы решил Легрейд, да рядышком с ним был немец Лессер. Что касается Пащенко и Сучилова, то им позиции на старте достались по остаточному принципу — 78-я и 100-я, соответственно.

Виртуальный пьедестал — из россиян

Елисеев, стартовавший под первым номером, первый круг пробежал не быстро, зато на огневой рубеж подошёл в своём темпе и, несмотря на неприятный ветер, закрыл все пять мишеней. Самуэльссон и Бё-старший мчали по дистанции, но допустили по одному промаху и после первой стрельбы Матвею уступали. А первым опередил Елисеева другой россиянин — Эдуард Латыпов, который был чуть-чуть быстрее и при этом так же безупречно точен на «лёжке». А после того как первый огневой рубеж преодолел Александр Логинов, виртуальная тройка лидеров стала совсем приятной глазу российского болельщика: Логинов вклинился между Латыповым и Елисеевым. Но к этому моменту огневой рубеж прошли лишь десять человек. Уже буквально через минуту Йоханнес Бё вернул всех в суровую реальность. Норвежец, расстреляв все мишени по габаритам, мгновенно взлетел на первое место. При этом преимущество Йоханнеса было если не угрожающим, то очень серьёзным: россиян он опережал на 17-20 секунд. Если говорить проще: наши пока могут бороться с Бё, только если он промахнётся два, а то и три раза.

Впрочем, для начала россиянам бы разобраться со своей стрельбой. И Елисеев, и Латыпов на «стойке» промахнулись по одному разу, и эти ошибки были критическими в борьбе за высокие места. Тот же Самуэльссон с одним промахом был уже более чем в 20 секундах впереди. Увы, но на «стойке» промахнулся и Логинов. После штрафного круга он был лучшим из наших, но лишь третьим из десяти: ходом проигрывал Хоферу и Самуэльссону, допустившим по промаху.

Бё догнать невозможно

А через минуту после того как отстрелялся Логинов, Йоханнес Бё на втором огневом рубеже решил судьбу спринта. Норвежец отправил в цель ещё пять выстрелов и возглавил гонку с космическим преимуществом: чисто стрелявших Фака и Фийона Майе он опережал на 36 секунд, а того же Логинова — на 50 секунд. Елисеев и Латыпов были уже в минуте от лидера. Мог ли кто-то побороться с Йоханнесом? Может быть, французы Жаклен и Клод, немец Лессер и неожиданный обладатель жёлтой майки лидера Кубка мира Легрейд. Но задачу преследователям осложнял свежий снег — показывать высокую скорость на дистанции было всё сложнее.

Французы почти сразу вычеркнули себя из списка претендентов на медали, промахнувшись по два раза. Легрейд и Лессер «лёжку» прошли без промахов, но было понятно, что по скорости они с Бё бороться не готовы. Норвежец точно мог начинать праздновать победу в гонке и возвращение себе жёлтой майки лидера — опередить его по сумме двух гонок никому было не под силу. А после того как Легрейд и Лессер промахнулись, борьба за победу точно завершилась.

Определённая интрига сохранялась в битве за второе и третье места. Но если у Самуэльссона, прошедшего гонку с одним промахом, отобрать серебро никто не смог, то Фака бронзы лишили. Сделал это ещё один швед — Мартин Понсилуома, лишь три секунды уступивший Самуэльссону. Если вернуться к россиянам, то Логинова в итоге выдавили даже из топ-10. Остальные — ниже. Анализ скорости и вовсе удручает. Елисеев, Логинов и Латыпов прошли дистанцию примерно в одни ноги: по чистому ходу они в середине второго десятка, но проигрыш от Бё — почти минута. Далее — два вечных русских вопроса. Кто виноват? Что делать?