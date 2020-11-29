В индивидуальной гонке женская сборная России не показала чего-то феноменального, но для этого было много факторов. Тренеры в карантине, дебютантки разволновались, кто-то честно признался, что не справился, а Лариса Куклина, которая заставила сомневаться в необходимости своей индивидуальной подготовки, упала и на этом потеряла много времени. Но верилось, что к спринту девушки должны были восстановиться. Вот даже Светлана Миронова, которая пропускала индивидуалку, вернулась. Анастасии Гореевой попасть в заявку не удалось после неудачной гонки в субботу.

Куклиной и Ульяне Кайшевой, которые рано стартовали, сразу же пришлось трудно. Обе промахнулись и перестали быть интересными для телевизионщиков. Не получилось ничего во второй гонке подряд и у Тириль Экхофф. Норвежка уже на лежке не закрыла три мишени. Пришлось исправлять впечатление от женской команды на этапе в Контиолахти Марте Улсбю Ройселанн. Она прошла оба рубежа идеально и долгое время лидировала. А потом на старт вышла Ханна Эберг, которой еще в прошлом сезоне предрекали победу в общем зачете Кубка мира.

Шведка уже на первой отсечке показала лучший разгон. Две секунды ей проигрывала младшая сестра Эльвира. И после лежки обе биатлонистки были бы рядом, но получилось чисто сработать только у Ханны. Тут же стало ясно, что ходом она гораздо убедительнее Ройселанн. Норвежка уступала 17,5 секунды, а после стойки Эберг застолбила за собой первое место. Шведка могла себе даже промах позволить, но и этого не сделала. Как и подруги по команде Йоханна Скоттхейм и Мона Брурссон.

Если бы белоруска Динара Алимбекова не промазала, могла бы кого-то из них потеснить, но на финише все же уступила. Удивила же Каролин Кноттен, которая никогда в сборной Норвегии особо не выделялась. Тут же ей удалось выбить 10 из 10, став лучше Брурссон и Скоттхейм. Последнюю она, кстати, сместила с третьей строчки. Ходом же шведки все равно были лучше, и об этом тренерам соперниц стоит задуматься. Например, Экхофф уступила сестрам Эберг 15 секунд. Раньше такого не случалось.

This is going to take some beating — @hannaaaoberg knocks down all 10 targets and leads Marte Olsbu Roeiseland by over 20 seconds after the standing shooting! 🇸🇪😮



Watch the women's sprint live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/zQQErnpTcn— IBU World Cup (@IBU_WC) November 29, 2020

Тройка призеров так больше и не изменилась. А вот россиянки с каждым новым финишером откатывались все дальше в протоколе. Миронова стала лучшей — 18-е место и один промах. У Кайшевой такой же стрелковый показатель, но только 26-е место. Рядом была Ирина Казакевич — 28-я. Провальная гонка вышла у Тамары Ворониной — 74-е место и три промаха. Больше всего расстроили Евгения Павлова (35-е место) и Куклина (46-я). И дело даже не в ходе, а в стрельбе. В прошлые сезоны обе биатлонистки были чуть ли не самыми лучшими в этом компоненте. Пока же не ладится.

Кубок мира. Первый этап. Контиолахти, Финляндия

Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Ханна Эберг (Швеция) — 21.01,4 (0)

2. Марте Улсбю Ройселанн (Норвегия) — +23,9 (0)

3. Каролин Кноттен (Норвегия) — +37,8 (0)…

18. Светлана Миронова (Россия) — +1.22,8 (1)…

26. Ульяна Кайшева (Россия) — +1.31,9 (1)…

28. Ирина Казакевич (Россия) — +1.36,2 (1)…

35. Евгения Павлова (Россия) — +1.47,7 (2)…

46. Лариса Куклина (Россия) — +2.00,2 (2)…

74. Тамара Воронина (Россия) — +2.50,0 (3).