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Наказание за дебош: пьяный биатлонист спровоцировал международный скандал 

News.ru и ещё 6 7 часов назад
Российский биатлон не может без скандалов, а потому удивительные истории в нём случаются каждый год. 1 декабря стало известно об исключении из состава сборной России 27-летнего биатлониста Юрия Шопина за нарушение спортивного режима на сборе национальной команды в Алдане. Спортсмен в течение года не сможет участвовать в соревнованиях и проводить централизованные сборы. О его пагубном пристрастии к алкоголю в биатлонных кругах поговаривают уже давно, однако в этот раз дело зашло слишком далеко.

Роковая дружба с зелёным змием

Юрий Шопин в своё время считался перспективным биатлонистом. В 21 год он стал двукратным победителем зимней Универсиады и открыл себе путь в сборную России. В 23 отобрался на Кубок мира, где с переменным успехом провёл несколько гонок. Лучшие результаты он показал в Оберхофе, где дважды попал в очки, однако талант сочетался с поразительной нестабильностью, о причине которой в биатлонных кругах начали поговаривать несколько лет назад. От многих специалистов мне приходилось слышать, что Юра мог бы выступать на уровне Кубка мира, если бы не его излишняя симпатия к алкоголю. Спортсмен мог позволить себе нарушить режим на сборах и соревнованиях, в чём его уличали неоднократно. Но в то же время на Кубке и чемпионате России всякий раз подтверждал свой класс, чтобы вернуться в сборную.
Главный тренер Анатолий Хованцев, приступив к работе в 2018 году и узнав Шопина поближе, был шокирован тем, кто обыграл его подопечного Дмитрия Малышко на «Ижевской винтовке»-2017 и по сути лишил шансов пробиться в олимпийскую сборную (позже выяснилось, что как участник Сочи Малышко и так, скорее всего, не был бы допущен в нейтральном статусе). Через год Шопин лишился места в составе и выступал исключительно на российских стартах, временами весьма неплохо. В 2020 году с приходом нового старшего тренера Юрия Каминского он получил новый шанс начать всё сначала в резервной команде и провёл несколько тренировочных сборов.
При этом важно отметить, что сам Шопин — очень позитивный парень с хорошим чувством юмора, который легко становится душой любой компании. Помню, что первые впечатления от нашей встречи в Эстерсунде были самыми положительными. Юрий с шутками и прибаутками отвечал на все вопросы, улыбался и очень выгодно смотрелся на фоне коллег, многие из которых были излишне угрюмы и необщительны. Однако веселье порой может завести слишком далеко.

Незваный гость

В середине октября Шопин приехал на первый снег в Алдан, а спустя примерно десять дней и произошёл тот самый роковой инцидент, который стоил ему года карьеры. Историю эту пришлось собирать буквально по крупицам, но в биатлонном мире о ней знают уже слишком многие, чтобы она оставалась тайной за семью печатями. Если отбросить разночтение в различных пересказах и оценках и оставить только факты, дело было так. Вечером после упорной тренировки Юрий решил расслабиться с помощью алкоголя и хорошо провёл время.
В тот момент, когда рано утром к нему постучался иностранный допинг-офицер, биатлонист ещё не до конца протрезвел и пришёл в себя, а потому визит незваного гостя встретил слишком агрессивно, что, наверняка, получило в итоге отражение в рапорте офицера. Так обычное нарушение режима, с которым можно было справиться кулуарно и без огласки, обернулось крупным скандалом, замять который никак не получится. Остаётся надеяться, что необходимый допинг-тест Юрий, может быть, после уговоров тренеров и товарищей по команде всё-таки прошёл, иначе ему светило бы четыре года дисквалификации по кодексу WADA за отказ от прохождения допинг-теста.

Нестыковки в деле Шопина

Позже Шопин не был допущен до контрольных стартов в Ханты-Мансийске, не появился там же на первом этапе Кубка России, а вскоре его фамилия исчезла из списка спортсменов сборной, опубликованного на сайте Министерства спорта. Стало очевидно, что дело не в банальном коронавирусе, а потому журналисты начали задавать вопросы.
Решением дисциплинарного комитета от 27.10.2020 в отношении Шопина Юрия Валентиновича применена санкция в виде отстранения от участия в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах и иных спортивных мероприятиях сроком на один год за нарушение спортивной рабочей дисциплины, — прокомментировал отсутствие Шопина первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.
У личного тренера спортсмена Юрия Охотникова немного иные данные, и в своём комментарии он указывает совсем другие даты.
Он отстранён за неспортивное поведение, подробности не могу сказать. Я был с региональной командой, он — со сборной. Я о нарушении узнал 6 ноября, и отстранение тоже длится до 6 ноября 2021 года. Конечно, я был шокирован, мне даже неприятно всё это комментировать, — рассказал РИА Новости Охотников.
Инцидент, судя по всему, произошёл 25 или 26 октября, поэтому Нуждов пытается показать, что со стороны СБР последовала мгновенная реакция, однако другие факты говорят о том, что дело обстояло иначе, а 27 октября на протоколе дисциплинарного комитета поставили задним числом. Однако по факту 30 октября, через несколько дней после случившегося, Шопин принял участие в контрольной тренировке — лыжной гонке на 12 км, которую биатлонисты провели совместно с лыжниками. Значит он не был не только сразу выдворен со сбора, но и продолжал участвовать в стартах. Скорее всего, фактическое отстранение действительно произошло 6 ноября, как сообщает Охотников, причём СБР сделал это вынужденно после получения соответствующего документа, например, от Международного союза биатлонистов, который и инициирует допинг-контроль спортсменов из своего пула. Если бы инициатива была у СБР, решение было бы мгновенным.

Не первая попытка замять скандал

Впрочем, это уже не первый скандальный случай в национальной сборной по биатлону за последнее время. Два года назад на юниорском Кубке IBU в швейцарском Ленцерхайде произошла драка между двумя девушками, которые представляли один регион и тренировались у одного наставника, Михаила Шашилова, который ныне возглавляет женскую сборную России. Обе спортсменки сейчас входят в её состав, но работают в разных группах. Тогда Полина Шевнина побила Анастасию Шевченко, за что была дисквалифицирована на два года Свердловской федерацией биатлона. Вердикт действительно крайне странный и чрезмерно суровый, если учесть отсутствие серьёзного урона здоровью потерпевшей и стихийно-бытовую природу конфликта.
СБР не только не принял эту дисквалификацию, но и позволил участвовать Шевниной в чемпионате России в нейтральном статусе, а позже она перебралась в Ленинградскую область, федерацию биатлона которой возглавляет действовавший на тот момент президент СБР Владимир Драчёв. Через год она переехала в Московскую область под патронаж главы её федерации Нуждова, который оперативнее всех среагировал на скандальный инцидент и в кратчайшие сроки вывез Шевнину на территорию России во избежание возможного открытия уголовного дела за рубежом. Позже в качестве превентивной меры состав юниорской женской команды пополнился профессиональным психологом.
Какие ещё меры будут приняты в случае с Шопиным и что ждёт в дальнейшем 27-летнего биатлониста, сказать сейчас сложно. Сам спортсмен закрыл свои страницы в соцсетях и по понятным причинам избегает общения с прессой. Осуждать парня за совершённый сгоряча проступок, за который ему вынесли достаточно суровое наказание, сейчас было бы слишком бесчеловечно. Главное, чтобы он почерпнул из этой истории правильные выводы и перезагрузил не только свою карьеру, но и всю жизнь, следуя заветам Александра Сергеевича Пушкина:
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу // С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай».
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Комментарии 33
Биатлон , Владимир Драчев , Полина Шевнина , Дмитрий Малышко , Анастасия Шевченко , Юрий Каминский , Анатолий Хованцев , Юрий Шопин , Минспорта , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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