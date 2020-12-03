Куклина получила травму

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Российская биатлонистка Лариса Куклина пропустит этап Кубка мира в финском Контиолахти из-за повреждения руки. Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, комментарий которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

На первом этапе Кубка мира, также прошедшем в Контиолахти, Куклина упала во время спринтерской гонки.

"Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение", — сказал Шашилов.

Второй этап Кубка мира пройдет с 3 по 6 декабря.