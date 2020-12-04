Биатлонистка Павлова оправдалась

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое высказывание о том, что ей некомфортно в сборной. Спортсменка заявила, что ее все устраивает в расположении национальной команды.
"Я на эмоциях сказала: меня не устраивает моя стрельба, и я не понимаю, что с ней", — цитирует Павлову Sports.ru.
Биатлонистка отметила, что во время интервью после неудачной гонки на нее оказывали давление и начали заводить.
"Прихожу на интервью чуть ли не в слезах, и меня начинают вопросами заводить: а почему, а тебе некомфортно? Я готова работать, у меня нет претензий к тренерам. Но что-то происходит со стрельбой — и да, я сильно загоняюсь, любой будет переживать", — сказала Павлова.
Ранее российская биатлонистка Светлана Миронова отреагировала на высказывание Павловой.