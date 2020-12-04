Биатлонистка Павлова оправдалась

"Прихожу на интервью чуть ли не в слезах, и меня начинают вопросами заводить: а почему, а тебе некомфортно? Я готова работать, у меня нет претензий к тренерам. Но что-то происходит со стрельбой — и да, я сильно загоняюсь, любой будет переживать", — сказала Павлова.