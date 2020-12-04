Биатлонистка Павлова оправдалась

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28 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Арсенал
0 0
Зенит Зенит
Химки
Химки
1 0
Краснодар Краснодар
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Ахмат
0 0
Локомотив М Локомотив М
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Валенсия
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Уэска
0 1
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28 ноября

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Боруссия Д
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28 ноября

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3 из 4
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Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
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Манчестер Сити
5 0
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Эвертон
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Российская Премьер-лига

3 из 4
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Урал
Урал
1 0
Сочи Сочи
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Уфа
4 0
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Рубин
Рубин
1 0
ЦСКА ЦСКА
29 ноября

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3 из 4
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Барселона
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Хетафе
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Сельта
Сельта
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3 из 3
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Челси
Челси
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Арсенал
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1 из 1
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Бетис
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Вест Хэм Юнайтед
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Атлетик Б
0 0
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Герта
3 1
Унион Унион
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Астон Вилла
×
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Манчестер Сити Манчестер Сити

Биатлонистка Павлова оправдалась за свое резкое высказывание 

Газета.Ru 13 часов назад
Биатлонистка Павлова оправдалась
Фото: ТАСС
Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое высказывание о том, что ей некомфортно в сборной. Спортсменка заявила, что ее все устраивает в расположении национальной команды.

"Я на эмоциях сказала: меня не устраивает моя стрельба, и я не понимаю, что с ней", — цитирует Павлову Sports.ru.

Биатлонистка отметила, что во время интервью после неудачной гонки на нее оказывали давление и начали заводить.

"Прихожу на интервью чуть ли не в слезах, и меня начинают вопросами заводить: а почему, а тебе некомфортно? Я готова работать, у меня нет претензий к тренерам. Но что-то происходит со стрельбой — и да, я сильно загоняюсь, любой будет переживать", — сказала Павлова.

Ранее российская биатлонистка Светлана Миронова отреагировала на высказывание Павловой.
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Биатлон , Светлана Миронова , Евгения Павлова , Sports.ru
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