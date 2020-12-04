Россиянка проговорилась об интригах в сборной 

Биатлонистка Евгения Павлова, после провальной спринтерской гонки заявила, что обстановка в сборной — «некомфортная», и она не понимает, что «вообще происходит. Спортивный аналитик издания News.ru Александр Круглов подозревает, что спортсменку намеренно выживают из национальной команды, поскольку ее место заготовлено для другой биатлонистки.
Заявление, наделавшее много шума, Павлова сделала после первого спринта на этапе кубка мира в финском городе Контиолахти. Спортсменка показала неудовлетворительный результат, дважды в лежке выстрелив в „молоко“. На финише в коротком комментарии для журналистов биатлонистка, которая никогда не лезет за словом в карман, заявила, что ее не устраивает обстановка в сборной: ей „не комфортно“.
»Я не могу объяснить, это уже до слёз доходит, я не понимаю», — заявила Павлова.
При этом о причинах своей провальной стрельбы она посоветовала поинтересоваться у «Лёши Волкова». Алексей Волков — тренер женской биатлонной сборной по стрельбе.
Аналитик Александр Круглов отметил, что дважды промахнуться в лежке спортсмен может, не учтя направление и скорость ветра. Зачастую справиться с этим биатлонистам помогают тренеры. Журналист полагает, что в случае с Павловой она не получила необходимую подсказку от Волкова.
«Растерянность Павловой и разговоры о некомфортной обстановке в команде свидетельствуют о том, что она не доверяет тренеру и, возможно, подозревает его в умышленной дезинформации», — написал обозреватель.
По его словам, не исключено, что таким образом старший тренер Михаил Шашилов руками Волкова освобождает место в костяке сборной для одной из своих подопечных, которую тренирует постоянно. Наставник известен тем, что питает особую привязанность к спортсменкам, которых обучает много лет и старается способствовать их продвижению в национальной команде.
Ранее, как сообщал «Рамблер», члена сборной России по биатлону Юрия Шопина исключили из национальной команды на год за скандал, устроенный допинг-офицеру в городе Алдан. Журналисты подчеркивают, что спортсмен был с дикого похмелья.