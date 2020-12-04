Россиянка проговорилась об интригах в сборной 

Биатлонистка Евгения Павлова , после провальной спринтерской гонки заявила, что обстановка в сборной — «некомфортная», и она не понимает, что «вообще происходит. Спортивный аналитик издания News.ru Александр Круглов подозревает , что спортсменку намеренно выживают из национальной команды, поскольку ее место заготовлено для другой биатлонистки.

Заявление, наделавшее много шума, Павлова сделала после первого спринта на этапе кубка мира в финском городе Контиолахти. Спортсменка показала неудовлетворительный результат, дважды в лежке выстрелив в „молоко“. На финише в коротком комментарии для журналистов биатлонистка, которая никогда не лезет за словом в карман, заявила, что ее не устраивает обстановка в сборной: ей „не комфортно“.

»Я не могу объяснить, это уже до слёз доходит, я не понимаю», — заявила Павлова.

При этом о причинах своей провальной стрельбы она посоветовала поинтересоваться у «Лёши Волкова». Алексей Волков — тренер женской биатлонной сборной по стрельбе.

Аналитик Александр Круглов отметил, что дважды промахнуться в лежке спортсмен может, не учтя направление и скорость ветра. Зачастую справиться с этим биатлонистам помогают тренеры. Журналист полагает, что в случае с Павловой она не получила необходимую подсказку от Волкова.

«Растерянность Павловой и разговоры о некомфортной обстановке в команде свидетельствуют о том, что она не доверяет тренеру и, возможно, подозревает его в умышленной дезинформации», — написал обозреватель.

По его словам, не исключено, что таким образом старший тренер Михаил Шашилов руками Волкова освобождает место в костяке сборной для одной из своих подопечных, которую тренирует постоянно. Наставник известен тем, что питает особую привязанность к спортсменкам, которых обучает много лет и старается способствовать их продвижению в национальной команде.