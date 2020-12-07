Мужская команда так ужасно провела спринт, что в пасьюте от них ничего не ждали. Не провалиться еще больше — единственная задача, которую им поставили болельщики. Практически получилось, но мы понимаем, что можно было и лучше, если бы не промахи.

Ничего существенного для наших девушек первая стрельба не изменила. Миронова, Павлова и Кайшева были точны, но все равно проигрывали практически те же минуты, что и на старте. Казакевич и Воронина с лежкой не справились. Тамара так и вообще отправилась на 4 штрафных круга, проигрывая больше 3 минут. А вот Эберг только увеличила свое преимущество относительно Анаис Шевалье-Буше и Марте Улсбю Ройселанн — около 30 секунд. Догонять им было сложно, но всегда же можно рассчитывать на стрелковые ошибки.

Все изменилось уже на второй лежке. Эберг, к счастью соперниц, промазала, а вот Ройселанн была точна. Шведка так и оставалась лидером гонки, но теперь рядом была норвежка. Чуть больше 20 секунд Эберг проигрывали Динара Алимбекова и Тириль Экхофф. У нас же Миронова зашла на штрафной круг, а вот Казакевич сработала идеально. Это позволило второй закрепиться в топ-10. Там же оставалась и Светлана. Все выше поднималась Павлова. Кайшева и Воронина улучшить позиции не смогли.

К стойке Ройселанн подошла вплотную к Эберг. С ней же отправилась штурмовать штрафные круги. Алимбекова и Экхофф попытались использовать осечки соперниц, но удалось только Тириль. Она уходила с рубежа, когда Эберг и Ройселанн уже заканчивали проходить свои лишние метры. Позиции россиянок же не улучшались. Только Павлова радовала. Она отыграла 29 мест и уже в гонке смогла догнать Казакевич, которая шла 13-й. Миронова откатилась к топ-20. Остальные наши совсем затерялись. Слишком много промахов.

Тройка лидеров никак не нервировала друг друга до решающей стрельбы. Все пытались экономить силы и стараться подойти на огневой рубеж в спокойном состоянии. Там уже все решила стрельба. Лучшей оказалась Экхофф, а Эберг и Ройселанн отправились снова пилить штрафные круги. За 900 метров до финиша норвежка от уставшей шведки убежала, став второй.

Трое из россиянок же попали в топ-20. Лучшей стала Павлова — 13-е место и всего один промах. Сумасшедший прорыв — 31 место отыграла Женя. Трудно было ждать от нее такого после капризов в прямом эфире сразу после спринта.

Сразу же за Павловой расположилась Миронова, а Казакевич закончила 16-й. Кайшева финишировала на 50-й позиции, но это еще ничего. Воронина в итоге допустила 9 промахов, отстала от всех на круг и ее сняли с гонки.

В целом результаты удовлетворительные. Объективно, нам как раз нужно ждать мест в топ-20 и, может быть, редких попаданий в десятку.

Кубок мира. Второй этап. Контиолахти, Финляндия

Гонка преследования. 10 км. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 31.05,9 (0)

2. Марте Улсбю Ройселанн (Норвегия) — +21,5 (2)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +35,4 (3)…

13. Евгения Павлова (Россия) — +1.45,7 (1)

14. Светлана Миронова (Россия) — +1.49,9 (4)…

16. Ирина Казакевич (Россия) — +1.57,2 (3)…

50. Ульяна Кайшева (Россия) — +5.24,8 (6).