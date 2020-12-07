Русские биатлонисты опять опозорились

Биатлонисты наконец-то уезжают из Контиолахти. Теперь пару недель им придется «наслаждаться» видами Хохфильцена, где они тоже будут жить в импровизированном «пузыре», чтобы максимально обезопасить себя от заражения коронавирусом. И пока ребята в пути, есть время на подведение итогов второго этапа (фактически он первый, потому что начинался Кубок мира с этапа открытия). Поговорить в этот раз хочется исключительно про сборную России . Накопилось.

Антирекорды

Позорное выступление мужской команды в спринте (никто даже в топ-30 не попал) заставило всех вспомнить о таком близком нашим биатлонистам слове «антирекорд». Статистики знали о худшем результате в истории еще во время гонки, а вот для остальных эта новость стала сюрпризом. Оказалось, что можно выступать хуже, чем все предыдущие провальные разы. Еще удивительнее было увидеть это в исполнении парней. Команда казалась стабильной, а тут выходит, что девушки уже второй сезон подряд выступают гораздо лучше. Пусть и не в каждой гонке.

Выяснять причины такой неудачи оставим тренерам сборной. Тем более и в женской команде случилось новое «достижение». Тамара Воронина в пасьюте на трех рубежах допустила девять промахов, а до четвертого уже не доехала. Лидеры гонки обогнали ее на круг и биатлонистку сняли. Последний раз такое было на чемпионате мира — 2011 в Ханты-Мансийске. Тогда Анастасия Токарева не смогла завершить гонку по этой же причине. Позже Михаил Шашилов объяснил, что так вышло из-за выпавшего диоптра, но ничего это не меняет для нашей биатлонной летописи. Провал уже зафиксирован.

Сейчас команда приближается к еще одному антирекорду. Уже 27 гонок у наших не было медалей. Последний раз на подиуме стоял Александр Логинов на чемпионате мира — 2020 в Антхольце, когда стал бронзовым призером в пасьюте. Пока же худший результат команды — 28 безмедальных гонок. Это было в прошлом сезоне. Осталась одна гонка до повторения, а там можно и замахнуться на «улучшение» этого показателя.

Последний круг Елисеева

На открытии сезона Матвей Елисеев, который сейчас считается вторым номером сборной, свои провалы объяснял отсутствием техники и неподходящей для него финской трассой. Он привык к более жестким. Уже тогда закрались мысли о том, что с его индивидуальной подготовкой к этому сезону все пошло не так. В последнем спринте это стало совсем очевидным. Динамика по дистанции у Елисеева идет совсем не по восходящей.

Елисеев наконец-то смог обойтись без промахов. Это обнадеживало, что он в топ-6 точно будет, а то и медаль какую-нибудь возьмет (после стойки 5 секунд отделяли его от бронзы). И тут предательски о себе дала знать старая проблема с последним кругом. Матвей проиграл не 20 и не 40 секунд. Успех, что он вообще докатить до финиша смог. Там он проиграл победителю гонки больше минуты и даже в 20-ку сильнейших не смог попасть.

Спрашивать за результат особо не с кого. Тренер Елисеева продолжает оставаться инкогнито. И это даже хорошо, потому что поработал в межсезонье с биатлонистом он не очень. Старые проблемы от него никуда не делись. Старший тренер наших мужчин Юрий Каминский тоже не понял, что случилось. Кажется, он вообще не в курсе, чем занимался на самоподготовке Елисеев, и это не здорово. Если уж ты решил готовиться отдельно от сборной, будь добр и сообщай о своих ошибках, удачах и тренировочном процессе человеку, который будет с тобой на Кубке мира. Там за тебя он ответственность несет.

Интервью Павловой

Диалог Евгении Павловой и корреспондента «Матч ТВ» Дмитрия Занина — лучшее, что случилось в медийном плане со сборной за последнее время. Все же без биатлонистки было все это время очень скучно. В спринте Павлова заняла 44-е место с тремя промахами, а потом дала жару в микст-зоне. Невинные вопросы Занина обернулись скандалом (после выхода интервью).

«Стрельба? Я не знаю, спросите у Леши Волкова. Он же тренер по стрельбе. Я не могу объяснить, это уже до слез доходит, я не понимаю. Ничего не пытались переделывать. Я пришла в команду, мне стало некомфортно — я не знаю почему. Я выступаю, так же работаю, продолжаю работать. Я хочу, чтоб все уже наладилось. Пока я не понимаю, это мой ответ. Это уже до слез доходит, это не смешно. Мне совсем не весело», — вот такой эмоциональный сумбур выдала биатлонистка в эфире телеканала.

Никто не знает, есть ли какие-то внутренние проблемы в команде, но спич Павловой точно заставил тренеров с ней серьезно пообщаться. Давно у нас никто не выносил сор из избы. Кстати, это не первый наезд биатлонистки на специалистов сборной. Евгения уже критиковала Андрея Падина Виталия Норицына . Теперь выяснилось, что про субординацию (хотя бы перед телекамерами) она не знает, называя Волкова «Лешей», который остался виноват в ее неудачах. Он под раздачу сильно попал.

Да и со словарным запасом у Павловой беда. «Я не знаю», «я не понимаю» — не то, что помогает объяснить свой результат. Уже все сказали, что если бы Евгения формулировала свои мысли четче, такого резонанса интервью не вызвало. Но сказать она не смогла о том, что ее не устраивает конкретно стрельба. Так и получилось, что в глазах многих Павлова все еще продолжает оставаться маленькой девочкой, которая говорит о своих обидах не лично тренерам, а журналистам. Последние потом еще и остаются виноватыми.

Стрельба Логинова

Все же заметили, что со стойкой Логинова какие-то проблемы? Он промахивается слишком часто, а это ведь еще только сезон начался. На порывы ветра списать часть его ошибок можно, но это тоже не обнадеживает. После эстафеты, где медаль теоретически могла нам светить, молчать об этом уже не было никаких сил. Логинов не справился со стойкой и едва избежал штрафного круга.

«Потерял я стрельбу. Не пойму, почему не могу отработать так, как умею. Сейчас явно не моя стрельба. На трассе ощущения вполне нормальные, скорость постепенно приходит», — рассказал после пасьюта Логинов.

Сам же биатлонист настроен оптимистично и надеется, что на этапах в Австрии будет в своей лучшей стрелковой форме. Но пока все это не увидят своими глазами, тревога за лидера команды остается.

4-е места в эстафетах

Топ-3 для мужской и женской сборных в эстафетах — нереальная история. Надеемся, что пока. Всем еще надо сработаться друг с другом, а также настроить индивидуальные скиллы. Если говорить в целом, надо точнее работать на рубеже и стараться не отставать ходом.

Парни были близки к бронзе, но упустили ее. И не только из-за провальной стойки Логинова. У Эдуарда Латыпова была возня на огневых рубежах, потому что он боялся не промазать больше положенного, Елисеев опять много проиграл ходом, а Антон Бабиков все еще пытается вкатиться в сезон, который не начал вместе со всеми из-за ковида.

У девушек шансов на медаль не было никаких. До этапа Ульяны Кайшевой наши в топ-10 с трудом удерживались. Еще и два штрафных круга Светланы Мироновой сделали свое дело. Ей вообще не даются эстафеты. Она там или штрафы хватает, или обходится без них, но на тоненького. Кайшева реально вытащила команду на 4-е место, но отставание от третьего было под две минуты. Тут даже не покатило бы, если Ульяна бежала по финскому лесу, сокращая дистанцию.

Приезд Халили и Гараничева в Хохфильцен