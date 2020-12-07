Российские биатлонисты установили два антирекорда 

3-6 декабря, как сообщал «Рамблер», в Контиолахти (Финляндия) состоялся второй этап Кубка мира по биатлону. Россияне заняли четвертые места в женской и мужской эстафетах, однако больше этап запомнился двумя антирекордами.

Мужская сборная не попала в 30-у лучших в спринте — такого не происходило еще никогда. Впрочем, российские мужчины несколько реабилитировались позже, когда в гонке преследования и эстафете попали в 30-у, в последней и вовсе до последнего претендуя на награды.

В женской гонке преследования Тамара Воронина стала второй россиянкой, которая была снята с гонки как круговая после девяти промахов. Старший тренер Михаил Шашилов рассказал, что у спортсменки выпал диоптр. Кроме того, на втором этапе Кубка мира россияне вплотную подошли к еще одному антирекорду — они не выигрывают медали на протяжении уже 28 гонок подряд.

«Это говорит лишь о системном кризисе, в который самый популярный в России спорт на снегу угодил в настоящее время. Однако четвертые места в эстафетах показывают, что не все настолько безнадежно и наши спортсмены еще смогут побороться за награды», — сообщает News.ru.