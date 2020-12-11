Белоруссия жжет в биатлоне, Россия снова провалилась 

Биатлонисты провели почти две недели в финском Контиолахти и явно устали от однообразия. Теперь столько же им придется находиться в австрийском Хохфильцене. Не очень понятно, как у других команд, но для сборной России трасса вполне подходящая. Есть шанс, что тут болельщики увидят куда более интересные гонки. Начали с женского спринта. Гонка прошла без приболевшей Анастасии Гореевой , зато с отдохнувшей после падения Ларисой Куклиной . А так состав все тот же.

В ожидании на дистанции россиянок было за кем понаблюдать. Доротея Вирер , которая провела невнятные гонки в Контиолахти, шла в лидерах. Ей удалась лежка даже лучше, чем у Лизы Витоцци . Вот только счастье оказалось мнимым. Динара Алимбекова быстро итальянку с первой строчки сместила. Белоруска привезла ей 3 секунды. Посоперничать с ней не могли даже шведки со своим унылым ходом и стрельбой. Кажется, все их предыдущие успехи — не больше, чем грамотная подготовка к старту сезона.

Тамара Воронина и Евгения Павлова допустили в гонке четыре и три промаха соответственно. Никаких возможностей попасть даже в топ-20 они уже не имели. Логично, что россиянки перестали представлять интерес для телевизионщиков сразу же. И без них было за кем наблюдатб. Вирер промазала, лишив себя возможности быть высоко, а Алимбекова прекрасно сработала и на стойке. Помешать Динаре победить могли Эльвира Эберг, Маркета Давидова и*Франциска Пройс*, но если бы обошлись без промахов на заключительном рубеже.

Комфортно себя Алимбекова чувствовала до окончания гонки. Уже ничего не могло помешать ее первой победе в карьере на Кубке мира. Даже норвежки результат Динары превзойти не смогли. Одного хода им было недостаточно. Если бы дистанция оказалась длиннее, Пройс и Тириль Экхофф могли понервировать белоруску в концовке спринта, но в итоге проиграли ей где-то 9 секунд. Пришлось им разбираться вместо победы за второе место. На 0,5 секунды быстрее оказалась Экхофф.

Единственной радостью у нас стала только Ульяна Кайшева . Она начала, проигрывая 12 секунд после первого рубежа, но потом ошиблась. Тем не менее Кайшева стала лучшей из наших — 18-я. Ирина Казакевич выглядело тяжело — 23-е место. Возвращение Ларисы Куклиной случилось, что хорошо без вопросов — 31-я. Павлова на финише только 51-я. Светлана Миронова (73-е место) допустила четыре непопадания. У Ворониной же ужасающая 93-я позиция. Ходом отыграть ничего не вышло. Оставалось надеяться, что вся проблема в акклиматизации, а не в развалившейся форме девушек.

Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Спринт. 7,5 км. Женщины

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20.12,3 (0) 2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +9,5 (1) 3. Франциска Пройс (Германия) — +9,9 (1)…18. Ульяна Кайшева (Россия) — +50,4 (1)…23. Ирина Казакевич (Россия) — +1.04,8 (1)…31. Лариса Куклина (Россия) — +1.18,4 (1)…51. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,9 (3)…73. Светлана Миронова (Россия) — +2.24,8 (4)…93. Тамара Воронина (Россия) — +3.21,1 (4).