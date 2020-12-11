Чемпионка мира по биатлону снялась для Playboy 

Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Коукалова приняла участие в фотосессии для журнала Playboy, сообщает CNN. Бывшая спортсменка заявила, что была удивлена предложением сняться обнаженной.

"Я женщина, и мне нравится быть красивой. Я люблю красиво одеваться, но понимаю, что красота скрывается и под одеждой. Очень важно принять свою физическую красоту, полюбить себя", — сказала Коукалова.

Чешская биатлонистка завершила карьеру в мае 2019 года. Она становилась победительницей Кубка мира сезона-2015/16, а также завоевывала золото первенства мира в смешанной эстафете и в спринте. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Коукалова взяла две серебряные медали. Ранее российская девушка-арбитр поделилась откровенными фотографиями.