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Субботний
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6 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ростов
0
—
1
Уфа
Динамо М
1
—
0
Арсенал
ЦСКА
2
—
2
Химки
6 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Гранада
3
—
3
Уэска
Осасуна
0
—
2
Бетис
Вильярреал
0
—
0
Эльче
6 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Вердер
1
—
2
Штутгарт
Шальке-04
0
—
3
Байер
6 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
1
—
5
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
1
—
2
Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
2
—
0
Арсенал
7 декабря
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Сочи
2
—
0
Ахмат
7 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Эйбар
0
—
0
Валенсия
7 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
3
—
1
Аугсбург
7 декабря
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
1
—
2
Саутгемптон
11 декабря
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Химки
1
—
0
Арсенал
11 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вальядолид
3
—
2
Осасуна
11 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
2
—
1
Айнтрахт Ф
11 декабря
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
1
—
2
Вест Хэм Юнайтед
12 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ротор
1
—
0
Уфа
Сочи
1
—
0
Спартак М
Зенит
3
—
1
Динамо М
12 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Валенсия
2
—
2
Атлетик Б
Хетафе
0
—
1
Севилья
Уэска
1
—
0
Алавес
12 декабря
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Фрайбург
2
—
0
Арминия
Боруссия М
1
—
1
Герта
Майнц
0
—
1
Кёльн
12 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
0
—
1
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
2
—
1
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
0
—
0
Манчестер Сити
13 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Тамбов
0
—
1
Рубин
Краснодар
5
—
0
Локомотив М
ЦСКА
2
—
2
Урал
13 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
1
—
1
Эйбар
Бетис
1
—
1
Вильярреал
Эльче
0
—
1
Гранада
13 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Аугсбург
2
—
2
Шальке-04
Байер
3
—
1
Хоффенхайм
13 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
3
—
0
Шеффилд Юнайтед
Лестер Сити
22:15
Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал
22:15
Бёрнли
14 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Сельта
23:00
Кадис
15 декабря
Бундеслига
3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
20:30
Боруссия М
Штутгарт
22:30
Унион
Вердер
22:30
Боруссия Д
15 декабря
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
21:00
Челси
Манчестер Сити
23:00
Вест Бромвич Альбион
16 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ротор
18:00
Арсенал
Сочи
18:00
Динамо М
Зенит
20:00
Спартак М
16 декабря
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
00:00
Атлетик Б
Барселона
23:00
Реал Сосьедад
16 декабря
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Шальке-04
20:30
Фрайбург
Хоффенхайм
22:30
РБ Лейпциг
Кёльн
22:30
Байер
16 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
21:00
Эвертон
Арсенал
21:00
Саутгемптон
Лидс Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед
17 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Краснодар
18:00
Уфа