Тихонов предложил дать Губерниеву тухлые носки 

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал перформанс комментатора Дмитрия Губерниева, который в эфире «Матч ТВ» съел перчатку, отметив таким образом обновление медального антирекорда сборной России. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, Губерниеву необходимо покинуть свое текущее место работы.
«Идет соревновательный сезон, а он такое говорит! Надо уйти от команды, а то они все лезут в ухо к спортсменам.
Надо дать Губерниеву тухлые носки! Канал, где он работает, полностью испорчен», — сказал Тихонов.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал итоги мужской эстафеты на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.