Названы причины неудач Логинова

Лучший биатлонист России последних лет и ещё совсем недавно один из лидеров Кубка мира Александр Логинов явно проваливает начало нового сезона. Россиянин приучил болельщиков, что в каждой гонке претендует на медаль. Но в декабре 2020 года всё изменилось. По итогам трёх стартовых этапов Кубка мира у Логинова лишь одно попадание в топ-10.

Но вот что удивительно: Александр стал стрелять даже лучше, чем в том сезоне, когда боролся с Йоханнесом Бё за «Большой хрустальный глобус». И стал бежать быстрее, чем в прошлом году, когда стал чемпионом мира. Чем же тогда объяснить его неудачи?

В «серебряном» сезоне Логинов летал по трассе

Сезон-2018/2019 стал пока лучшим в карьере российского биатлониста. Логинов стал вторым в общем зачёте Кубка мира, уступив лишь младшему Бё. Это был почти идеальный турнир?

Нет, ведь со стрельбой далеко не всё было отлично. Средний показатель точности в этом компоненте за весь сезон составил 83% (85% на «лёжке» и 80 — на «стойке»). А свежие впечатления наталкивают на любопытный вывод: удивительно, но в своём лучшем сезоне в карьере Логинов стрелял хуже, чем сейчас.

Однако Александр с лихвой компенсировал это блестящей скоростью на дистанции. Крайне редко россиянин выпадал за пределы первой десятки по показателям лыжного хода. Это позволяло отыгрывать на трассе то, что было потеряно на рубеже. А уж когда удавалась чистая стрельба, это была гарантированная медаль. И в большинстве случаев могла бы быть и победа, если бы на дистанции не было ещё более стремительного и стабильного Йоханнеса Бё.

Спринт в Нове-Место — идеальный пример. Логинов отстрелял чисто, но проиграл норвежцу 21 секунду. И где же тут его высокая скорость, если с нулём промахов россиянин проигрывает треть минуты? Но давайте посмотрим, на сколько отстал третий призёр спринта швед Мартин Понсилуома. Видим практически минуту отставания при той же отличной стрельбе. Да и все остальные серьёзно проиграли Логинову в скорости. Если бы не гениальный Йоханнес Бё, Александр был бы лучшим биатлонистом того сезона. Других конкурентов не было.

Так что три гонки во Франции серьёзно подпортили статистику, хотя общее западение скорости всё равно проявлялось. Кажется, Логинов стал выбирать, в каких гонках надо давить на полную, а в каких лучше немного сэкономить силы. На всё мощи не хватало.

Новый сезон — потеря баланса

Если посмотреть на статистику Логинова в этом сезоне, то на первый взгляд не так-то легко понять, почему он проигрывает главным соперникам. Стреляет точнее, чем два года назад. Бежит быстрее, чем в прошлом году. Но ключевым фактором в падении результатов лидера нашей сборной стала потеря баланса. Два года назад он компенсировал промахи очень высокой скоростью на трассе, год назад компенсировал западение скорости точной стрельбой.

Сейчас оба эти показателя стали средними. Возьмём спринт в Хохфильцене. Александр стал 20-м с одним промахом и отстал на 1 минуту и 25 секунд от победившего норвежца Йоханнеса Дале. Убираем штрафной круг и всё равно остаётся целая минута отставания. Это очень много. Так что в первую очередь Логинову необходимо прибавить на дистанции. Он проигрывает 3,5 секунды на километр. Чуть лучше, чем в прошлом сезоне, но значительно хуже, чем два года назад.