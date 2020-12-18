Казакевич первой из россиянок начнёт спринт на КМ в Хохфильцене 

Женская часть четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене начнётся спринтерской гонкой на 7,5 км. В ней примут участие шесть россиянок.

Первой из них на трассу уйдёт Ирина Казакевич , занимающая самое высокое среди россиянок место (17-е) в общем зачёте Кубка мира. Её достался № 7. Сразу за Казакевич стартует Светлана Миронова (№ 8). Об этом гласит стартовый протокол, размещённый Международным союзом биатлонистов (IBU) в Twitter.

Лидер женского зачёта Кубка мира норвежка Марте Улсбу-Рёйселлан стартует 28-й, идущая за ней белоруска Динара Алимбекова — 52-й. Гонка начнётся 18 декабря в 16:15 мск.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская биатлонистка Татьяна Акимова четыре года назад побеждала на Кубке мира, в 2018 году участвовала в Олимпийских играх в Пхёнчхане, а потом ушла в декретный отпуск. В успешное возвращение спортсменки почти никто не верил, но на старте этого сезона она выиграла три из пяти личных гонок на Кубке России и при этом показала тотальное преимущество в скорости над соперницами.