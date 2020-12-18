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Санкции против России могут лишить биатлонистов медальных шансов 

News.ru 2 часа назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал ожидаемое, но довольно мягкое наказание для российского спорта, которое хоть и лишит нас государственной символики на два ближайших года, но при этом не создаёт предпосылок для массового недопуска спортсменов. Однако в некоторых видах спорта у россиян возникнут серьёзные проблемы с участием в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Один из них биатлон, который может лишиться лидера и единственного реального претендента на медали в данный момент Александра Логинова.
Допинг в прошлом не помеха, но проблема
Формально в решении CAS нет запрета на участие в крупнейших соревнованиях в нейтральном статусе спортсменов, дисквалифицированных в прошлом за употребление допинга, в том числе и лидера сборной России Александра Логинова. Вердикт суда не предполагает создания специальных комиссий по допуску а-ля мадам Фурнерон, как это было перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Однако один из пунктов, который трактуется достаточно размыто, всё-таки вызывает опасения.
Спортсмен или его персонал не должен находиться в статусе отстранения, ограничения, исключения и других условий, действующих во время проведения спортивного мероприятия и наложенных компетентными органами в ходе любых процедур в прошлом или будущем, — говорится в пункте 4. e.iii решения CAS.
Это значит, что если Biathlon Integrity Unit или другой орган в ближайшее время решит открыть дело на основе базы данных Московской лаборатории, свидетельских показаний, доклада Тэйлора или другой информации, то спортсмен может быть не допущен до главного старта. Решение в конечном итоге останется за Международным союзом биатлонистов, точнее за специально созданным независимым органом Biathlon Integrity Unit.
Что грозит Логинову и сборной
Именно член (уже бывший) Biathlon Integrity Unit Сара Фуссек отправила в феврале прошлого года заявление в итальянскую полицию на Александра Логинова, которого она заподозрила в употреблении допинга на основании того, что его личный тренер Александр Касперович находился на чемпионате мира в Антхольце под чужой аккредитацией. Полиция провела рейд накануне мужской эстафеты, изъяла личные вещи спортсмена и открыла в отношении него уголовное дело. Затем его ход был прерван пандемией коронавируса и всеобщим карантином в Италии, однако оно до сих пор не закрыто. Может ли это дело послужить поводом для недопуска Логинова? Вполне, особенно зная отношение к нему со стороны так называемой «биатлонной семьи».
Именно поэтому окружению спортсмена (речь идёт о его наставнике, курирующем регионе и личном спонсоре, предоставляющем ему услуги профессионального юриста, и, конечно, о Союзе биатлонистов России) стоит уже сейчас предусмотреть такой сценарий и возможность противодействия, а также выяснить, в каком состоянии находится его дело. Отсутствие Логинова на главном старте может иметь для России самые печальные последствия — такие, как второй в истории «рекордный» безмедальный чемпионат.
Логинов — единственный в нынешней команде спортсмен, способный бежать на уровне десятки лучших в мире, что даёт ему право рассчитывать на награды при безупречной стрельбе. Кроме того, ровная по составу мужская сборная в отсутствие Логинова (при условии его нахождения в боевой физической и психологической форме) лишится осязаемых шансов на успех. В женской команде пока таких шансов значительно меньше, как и у других спортсменов-мужчин. Борьба за Логинова станет испытанием для нового руководства СБР в части умения защищать свои интересы, но не всё будет зависеть от него.
Новые обстоятельства
Проводящий расследование о коррупции в IBU и допинге в российском биатлоне в 2009-15 годах британский юрист Джон Тэйлор на ноябрьском конгрессе IBU обещал к концу года представить свой финальный доклад. Очевидно, что выпуск его планировался уже после решения CAS по РУСАДА и во многом рекомендации будут основаны на этом решении. По его итогам могут быть выдвинуты обвинения конкретным людям (спортсменам, должностным лицам СБР — как бывшим, так и нынешним) и рекомендованы дополнительные санкции (в худшем случае полное лишение членства СБР). В этом случае уже IBU получит право как отстранить подозреваемых, так и допускать спортсменов в нейтральном статусе до всех соревнований в специально установленном порядке. Эту позицию уже активно начали озвучивать спортсмены, наиболее активно критикующие россиян.
Довольно-таки странное решение CAS. Если запрещать выступать без флага и гимна на Олимпийских играх, то надо это делать и на этапах Кубка мира. В чём разница? — заявил Самуэльссон в интервью «Матч ТВ».
После публикации доклада Тэйлора давление общественности со стороны спортсменов-активистов на IBU усилится, и при этом у России не будет такого заступника на высшем уровне, каким был в своё время президент Андерс Бессеберг.
Сокращение квоты и отсутствие соревнований
Нейтральный статус российских биатлонистов на чемпионате мира предполагает, что они не смогут положить очки в копилку Кубка Наций в гонках чемпионата мира. В Поклюке они будут разыгрываться в классической и двух смешанных эстафетах, индивидуальных гонках и спринтах. Учитывая и без того шаткое положение России в Кубке Наций, остаться после этого в пятёрке лучших будет тяжело и мужчинам и женщинам, а значит квота на гонку на следующий олимпийский сезон может быть сокращена до пяти человек, что ограничит тренеров в возможностях манёвра и проверки молодых спортсменов.
Соревнования в течение ближайших лет в России и так проходить уже не смогут, однако статус РУСАДА является одним из краеугольных камней восстановления СБР. Можно констатировать, что в ближайшее время этого не произойдёт, а решать данную проблему предстоит уже новому президенту СБР после 2022 года либо Виктору Майгурову уже после переизбрания. Но на ближайшее время он может снять этот вопрос с основной повестки. Тут придётся думать не об улучшении положения отечественной федерации, а о недопущении его ухудшения.
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Комментарии 30
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Сара Фуссек , Виктор Майгуров , Джон Тэйлор , СБОРНАЯ РОССИИ
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