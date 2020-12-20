Губерниев готов заплатить сборной России за медаль

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что телеканал «Матч ТВ» и программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» подарят 100 тысяч рублей российскому биатлонисту, который первым попадет на подиум, сообщает matchtv.ru.
По словам Губерниева, если биатлонисты войдут в тройку лучших в эстафете, то приз будет поделен на четверых.
«Думаю, это не главная мотивация для наших спортсменов. Все просто хотят показать результат», — сказал тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков.
Сейчас у сборной России продолжается антирекордная серия — 38 гонок подряд без медалей в рамках Кубка мира.
Губерниев ранее пообещал съесть ботинок в прямом эфире, если у сборной России будет 50 гонок без медалей.