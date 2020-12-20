«Гнать пинком всю командочку»: Драчев о провале биатлонистов

«К сожалению, я понимаю ситуацию изнутри. Знаю, как велись все эти игры. Всю эту командочку пинком под одно место надо гнать. Они разваливали наш биатлон шесть лет, но им вновь позволили вернуться к власти», — сказал Драчев.