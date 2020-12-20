«Это выглядит некрасиво». Хованцев об обещании Губерниева

В воскресенье комментатор заявил, что телеканал «Матч ТВ» и программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» подарят 100 тысяч рублей российскому биатлонисту, который первым попадет в число призеров на Кубке мира, прервав антирекордную серию национальной команды, насчитывающей уже 39 гонок без медалей. Ранее Губерниев пообещал съесть ботинок в прямом эфире, если антирекорд российских биатлонистов достигнет 50 гонок.

«Мое мнение заключается в том, что все это выглядит некрасиво, в том числе все эти истории с перчатками и ботинками Губерниева. Если даже говорить о чисто материальной стороне вопроса, то спортсмен, попадая на Кубке мира на пьедестал, получает гораздо больше. Как дополнительные 100 тысяч рублей могут его заинтересовать? Это просто смешно. Вот сегодня Александр Логинов занял 10-е место, за него он и так получил значительно больше.

К тому же я знаю наших ребят и девчонок, они заинтересованы в первую очередь в результате. Так что все это, как мне кажется, просто пиар-акция», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Отметим, что 100 тысяч рублей (1 100 евро) биатлонисты зарабатывают за попадание на 15-е место в личных гонках на Кубке мира. За третье место спортсменам полагается 9 тысяч евро (800 тысяч рублей), за первое — 15 тысяч евро (1,3 миллиона рублей).