Воронина победила в спринте на этапе Кубка России по биатлону

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Представительница Свердловской области Тамара Воронина одержала победу в спринте на отборочном этапе Кубка России в Чайковском. Она без промахов преодолела два огневых рубежа и показала результат 21.56,9.

Как сообщал NEWS.ru, Кирилл Стрельцов стал чемпионом России по биатлону в индивидуальной гонке на традиционных соревнованиях «Ижевская винтовка».