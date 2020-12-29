Нурмагомедов обратился к российским биатлонистам 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в эфире "Матч ТВ" обратился к российским биатлонистам.

Нурмагомедов пожелал российским биатлонистам здоровья и удачи перед пятым этапом Кубка мира по биатлону.

По мнению российского бойца, биатлонистам нужно больше тренироваться.

"Если и нет медалей, виновата команда и вы сами. Повторюсь, нужно тренироваться и готовиться", — добавил он.

Напомним, что пятый этап Кубка мира пройдет в Оберхофе (Германия) с 8 по 10 января 2021 года. Ранее Нурмагомедов рассказал о переговорах с UFC о возвращении в октагон.