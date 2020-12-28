Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке» 

В понедельник, 28 декабря, в немецком Рупольдинге проходит традиционная «Рождественская гонка».
Первое место в гонке с общего старта заняли российские биатлонисты Евгения Павлова и Матвей Елисеев.
Вторыми в масс-старте стали немцы Франциска Пройсс и Симон Шемпп, а тройку лучших замкнули австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард.
Победитель «Рождественской гонки» определится в пасьюте, который начнется в 21:20 по московскому времени.
«Рождественская гонка». Рупольдинг (Германия). Масс-старт
1. Евгения Павлова и Матвей Елисеев (Россия) — 33.15,3 (3 промаха)
2. Франциска Пройсс и Симон Шемп (Германия) — +18,2 (4)
3. Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (Австрия) — +50,2 (8)
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