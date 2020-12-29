Тихонов раскритиковал состав сборной РФ на ближайшие этапы КМ

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о составе мужской сборной России на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU.
«Столько времени, а не появилось ни одной новой фамилии. Это страшно. Чего мы можем дождаться от тех, кого вызвали? Логинов, если придет в себя, может что-то показать», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».
По мнению бывшего биатлониста, попавшие в состав национальной команды Евгений Гараничев и Антон Бабиков не смогут конкурировать с лидерами сезона.
Январские этапы Кубка мира пройдут в немецком Оберхофе (8-10 января,13-16 января) и итальянском Антхольце (21-24 января).