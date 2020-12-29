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Наконец-то российские биатлонисты добились первой победы! Но её не стоит переоценивать 

Чемпионат.com 1 час назад
Россия одержала первую победу в текущем биатлонном сезоне.
Да, это просто шоу и не больше, да, в гонке не участвовали команды Норвегии и Франции, но это их проблемы. А россияне Евгения Павлова и Матвей Елисеев продемонстрировали отличную стрельбу, хороший ход и выиграли традиционную «Рождественскую гонку».

Масс-старт с большим запасом

Нынешняя «Рождественская гонка» могла и не состояться. Гельзенкирхен отказался от её проведения, но ситуацию спас Рупольдинг, который в текущем сезоне остался без этапа Кубка мира. На «Химгау-Арене» не было таких крутых поворотов, как в прошлом году.
На этот раз всё изначально складывалось для сборной России просто здорово. Евгения Павлова и Матвей Елисеев в масс-старте всё время держались в числе лидеров. С первого этапа. Лишь на третьем круге, когда Павлова стреляла стоя, россияне откатились за пределы первой тройки, поскольку Евгения сделала два промаха.
Но Матвей на своём отрезке отработал здорово — быстро и точно. Он вывел сборную России на третье место, а Павлова реабилитировалась за относительную неудачу на своём предыдущем круге. Евгения закрыла все мишени и догнала лидировавшую Франциску Пройс.
Елисеев ушёл на дистанцию вместе с Симоном Шемппом, для которого эта гонка стала первой в сезоне. Матвей на стрельбе был точен, немец допустил промах, а в итоге россиянин передал эстафету с преимуществом почти в 17 секунд.
Павлова из-за единственного неточного выстрела не смогла сохранить этот гандикап, но Елисеев всё исправил на своём последнем круге. Он был точен и быстр и «привёз» Шемппу 18,2 секунды!
Масс-старт россияне выиграли убедительно. Но впереди был ещё пасьют.

Волков выигрывал как спортсмен, выиграл и как тренер

Разрывы после масс-старта были поделены на два, и спортсмены отправились в новую гонку. Павлова и Елисеев два этапа прошли точно и сохранили лидерство, а на третьем Евгения промахнулась и позволила догнать себя двум немкам.
Но уже на следующем этапе из числа претендентов на победу выбыла первая сборная Германии — Денизе Херрман и Бенедикт Долль. Елисеев и Шемпп были точны, а Долль отправился на штрафные круги.
Две команды между собой разбирались, кто более достоин победы. Пятый этап Павлова и Пройс провели синхронно точно, а вот на шестом всё решилось в пользу сборной России. Шемпп допустил два промаха, Елисеев закрыл все мишени и отправил напарницу в гонку с преимуществом в 24 секунды.
Евгения на стойке — быстро и точно, и на заключительной стрельбе Елисеев мог даже промахнуться. Что он и сделал, допустив единственный неточный выстрел из 40. Шемпп приблизился, но не на дистанцию атаки.
Россияне выиграли «Рождественскую гонку» в пятый раз в истории и впервые с 2017 года. Тогда победили Екатерина Юрлова и Алексей Волков.
Алексей был на гонке и на этот раз, но уже в качестве тренера. И вновь выиграл!
Для Елисеева, Павловой и Волкова, как и для всей сборной эта победа — положительные эмоции. Конечно, не стоит её переоценивать и преувеличивать её спортивную важность, но с точки зрения психологии первое место станет отличным подспорьем.
Кубок мира возобновится 8 января этапом в Оберхофе. Может, наши биатлонисты и на этапе Кубка мира смогут хотя бы приблизиться к такому же результату, какой показали в шоу. А пара Павлова — Елисеев отлично смотрелась, если предположить, что на чемпионате мира в Поклюке они бежали бы одиночную смешанную эстафету.
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Хабиб Нурмагомедов — биатлонистам: если нет медалей, виновата команда и вы сами Хабиб Нурмагомедов — биатлонистам: если нет медалей, виновата команда и вы сами Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке» Павлова и Елисеев выиграли масс-старт на «Рождественской гонке» В российском биатлоне есть молодые и перспективные спортсмены – кто они? В российском биатлоне есть молодые и перспективные спортсмены – кто они?
Комментарии 1
Биатлон , Видео , Евгений Павлов , Симон Шемпп , Матвей Елисеев , Алексей Волков , Бенедикт Долль , Екатерина Юрлова , Евгения Павлова , СБОРНАЯ РОССИИ
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