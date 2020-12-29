Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова считает, что трудности российских биатлонистов не закончатся с победой в «Рождественской гонке».

Евгения Павлова и Матвей Елисеев стали первыми в масс-старте и гонке преследования в рамках «Рождественской гонки» в немецком Рупольдинге.

«Этот успех Елисеева и Павловой, конечно, после провальных выступлений на Кубке мира стал шоком, пожалуй, для всех. На предпоследнем этапе гонки уже появилась вера, что могут победить. Хотя психологически всей сборной эта гонка вряд ли поможет. То, как биатлонисты выступают у нас индивидуально и по этапам Кубка России, и по этапам Кубка мира — в этом есть какая-то недоделка.

Мне кажется, Спортивный арбитражный суд (CAS) нас психологически задавливает. Я полагаю, у других тоже есть проблемы, но почему-то все на нас, на нас, на нас, на россиян. И Елисеев ни в чем не виноват, и Логинов свое уже давно закрыл. Но давление до сих пор отражается» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом Sport24 Юлией Власовой.