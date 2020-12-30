СБР проведет расследование по поводу допинг-нарушения Коноваловой

«СБР совместно с региональной федерацией биатлона проводит служебное расследование по поводу допинг-нарушения Виктории Коноваловой. СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — говорится в заявлении СБР.