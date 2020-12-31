Российскую биатлонистку Коновалову поймали на допинге

Российская биатлонистка Виктория Коновалова была наказана четырехлетней дисквалификацией за допинг — в ее пробах обнаружили анаболический стероид оксандролон, который существенно повышает выносливость. 20-летняя спортсменка подавала большие надежды, выступала сразу за два региона и нередко оказывалась в призах на юниорском уровне.

20-летняя российская биатлонистка Виктория Коновалова, которая регулярно добивалась успехов на юниорском уровне, получила четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. На официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 30 декабря появилось короткое сообщение:

«Союз биатлонистов России (СБР) на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА принял решение дисквалифицировать Коновалову на четыре года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 15 декабря 2020 года (пункт 2.1. — это «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена» — «Газета.Ru»).

Таким образом, подающая надежды спортсменка не сможет соревноваться до 15 декабря 2024 года, когда ей исполнится 24. Для профессиональной биатлонистки — это целая вечность.

Уроженка поселка Новоильинск из Республики Бурятия регулярно попадала в призы на российском уровне и благодаря своим достижениям выступала сразу за два региона — Красноярский и Забайкальский край.

Совсем недавно — в начале декабря — в рамках второго этапа Кубка России, который прошел в известном тюменском комплексе «Жемчужина Сибири», ранее принимавшем гонки Кубка мира, Коновалова выиграла спринт среди юниорок, а также стала второй в эстафете в составе команды Красноярского края.

А немного ранее — на первом этапе КР — девушка завоевала две бронзовых медали: в спринте и в гонке преследования.

Коновалова и ранее попадала в призы на юниорских соревнованиях — в 2017-18 годах, — и постепенно продвигалась по направлению к более серьезному успеху. Однако теперь его, скорее всего, не случится. Союз биатлонистов России уже приступил к расследованию инцидента.

«СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга и этот прискорбный случай с 20-летней биатлонисткой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — говорится на официальном сайте организации.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РУСАДА сообщило, что запрещенное вещество, которое было обнаружено в пробах Коноваловой, — это анаболический стероид оксандролон, который был синтезирован в 1964 году в американской лаборатории Searle Laboratories.

Вероятность случайного попадания в организм компонентов из такого вещества близка к нулю в силу его искусственного происхождения. К тому же оксандролон в обычной аптеке не купишь.

Данный стероид помогает значительно повысить выносливость организма, вывести из тела излишки воды и сократить сроки восстановления после высоких нагрузок. Он блокирует рецепторы кортизола, который разрушает мышцы, и существенно снижает скорость распада мышечной ткани. Этот препарат назначают даже в лечебных целях, если пациенту нужно нарастить мышечную массу при определенных расстройствах. В циклических видах спорта — и в биатлоне в том числе — оксандролон может дать серьезное преимущество.

Пока неизвестно, будет ли Коновалова подавать апелляцию и пытаться как-то отстоять свое честное имя. Более именитый отечественный биатлонист Евгений Устюгов , например, собирается бороться с подобным обвинением:

Международный союз биатлонистов (IBU) в феврале 2020 года признал его виновным в употреблении оксандролона и аннулировал все результаты с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, отобрав в том числе и золото эстафеты на Олимпийских играх в Сочи.

Обвинения Устюгова в оксандролоне были основаны на базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. IBU обнаружил там подозрительные данные и пришел к выводу, что Устюгов якобы сдал положительную пробу на оксандролон в 2013 году. Однако спортсмен все отрицает и полагает, что приговор ему был вынесен лишь на основании слов Григория Родченкова , в связи с чем он готов обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Однако случай Коноваловой вряд ли очень перекликается с ситуацией Устюгова, поскольку оксандролон у нее нашли в свежей пробе, а не в базе данных за 2013 год, и уж точно без помощи информаторов, которые могут иметь не самую чистую мотивацию.

Выходит, что в российском биатлоне даже на юниорском уровне, где не выигрываются серьезные медали, принимают тяжелые стероиды и попадаются на них? Это способно вогнать в серьезное уныние, особенно если учесть, что СБР уже три года ограничен в правах из-за допинговых нарушений российских спортсменов, а его восстановление в качестве полноценного члена IBU постоянно откладывается.

Кстати, на «Матч ТВ» в 2018 году было опубликовано интервью с продавцом допинга (чье имя не раскрывалось), который объяснил, почему малоизвестные спортсмены чаще прибегают к покупке запрещенных веществ, чем добившиеся реальных успехов атлеты:

«Люди, планирующие выступать на крупных турнирах, чемпионатах страны, международных соревнованиях, боятся даже спортивное питание покупать из неизвестных источников, тем более что на слуху все эти отравления допингом, каким-то образом туда попадающим. Но есть и другие, которые решают локальные задачи: допустим, успешно выступать на первенстве МВД или «вооруженке».

Они порой не доезжают даже до чемпионата России, им это не нужно, потому что ставки и зарплаты зависят от ведомственных состязаний. Или, например, тренерам надо, чтобы несколько человек в группе выполнили КМС — просто для повышения зарплаты. Таких практически не проверяют, они не ездят на соревнования, где проводится допинг-контроль, и они формируют спрос».