33 биатлониста снялись с турнира в России из-за проверки на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Союз биатлонистов России (СБР) проведут расследования в связи с массовым снятием спортсменов с соревнований «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров РУСАДА.

Допинг-офицеры прибыли на соревнования после спринтерских гонок у мужчин и женщин.

После этого со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 спортсменок (6 из которых представляли Ханты-Мансийск), а на спринт у юниоров не вышел 21 спортсмен (в том числе — 5 человек из Тюмени).

Факт снятия спортсменов был зафиксирован и передан в отдел расследований РУСАДА, все необходимые процедуры уже проводятся, передает Sports.ru со ссылкой на директора по коммуникациям РУСАДА Марию Маркову

В свою очередь, в Союзе биатлонистов России заявили ТАСС, что инцидент с массовым снятием юниоров не остался без внимания организации.

«Обсуждаем эту ситуацию с представителями регионов, у всех были свои причины», — сказал президент СБР Виктор Майгуров.

Он подчеркнул, что снятие с соревнований не освобождает спортсмена от допинг-тестов.

Как сообщал «Рамблер», соревнования «Ижевская винтовка» проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря 2020 года.