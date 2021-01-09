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Антирекордная серия сборной России по биатлону продлилась — 43 гонки подряд без медалей на Кубке мира.

9 января в Оберхофе российские биатлонисты не смогли занять призовые места в гонке преследования. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев , занявший 16-е место. Александр Логинов — 17-й.

Победу в пасьюте одержал Стурла Холм Легрейд. Второе и третье места также заняли норвежцы.

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля прошлого года на ЧМ-2020 (входит в зачет Кубка мира) в Антхольце, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.