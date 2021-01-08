Олимпийский чемпион негативно высказался о депутатах ГД

«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность», — сказал Тихонов изданию Sport24.