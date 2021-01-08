Олимпийский чемпион негативно высказался о депутатах ГД

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал выгнать всех бывших спортсменов из Госдумы.
«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место. Я с большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти люди занимают просто так чье-то место и не решая никакие вопросы. У них абсолютная безграмотность», — сказал Тихонов изданию Sport24.
По словам Тихонова, «они там просто сидят и нажимают на кнопки».
Ранее, как сообщал «Рамблер», менеджер сборной России по футболу Евгений Савин предложил Артему Дзюбе продолжить карьеру в политике. По его словам, Дзюба может «очень правильные слова находить, подбадривать, подсказывать».
Возможные перспективы нападающего «Зенита» в политике оценили многие спортсмены, политики и деятели культуры. Так, депутат Ирина Роднина заявила, что, если Дзюба придет в Госдуму, ничего страшного не произойдет. Другой депутат — Валерий Милонов — заявил, что роль политика футболисту не подойдет. По его словам, Дзюба — «актер одной роли: „18+“ формата TikTok».