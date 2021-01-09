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Кручинкина была не нужна России. Она ушла в Белоруссиию и теперь обыгрывает наших 

Sport24 5 часов назад

Удивительное рядом

Елена Кручинкина во вчерашнем спринте заняла 8-е место, промахнувшись дважды. Казалось бы, ничего особенного. Учитывая то, что лучший результат у белоруски — 7-е место в аналогичной гонке в декабре на этапе в Хохфильцене. Вот только на этот раз Кручинкина выдала лучший ход дня — на 1,8 секунды обошла Тириль Экхофф. Норвежка давно считается топовой биатлонисткой в плане скорости, поэтому успех 25-летней спортсменки невозможно не отметить.
Еще удивительнее становится, когда вспоминаешь, что еще пару лет назад Кручинкина и ее сестра Ирина выступали за Россию. Девушки родились в поселке Смольный (Мордовия). Там было много места, чтобы тренироваться. За сборную этого региона Кручинкины и выступали. Елена неоднократно становилась победительницей и призером российских стартов, а также была медалисткой Универсиады-2016 в смешанной эстафете. Ее называли очень перспективной спортсменкой, но в основу сборной России и на международные старты так и не звали.
Когда Кручинкина была юниоркой, часто обыгрывала даже взрослых. Такой у нее классный получалось демонстрировать ход. Стрельба хромала у Елены и тогда, и сейчас, но она умеет компенсировать все на трассе.
Потом у биатлонистки начались проблемы. Регион не всегда мог отправить команду на сборы в те же горы, были трудности с лыжами, экипировкой, смазкой, да и тренировочная программа, как говорила Елена, могла ей не подходить.
В последний год в России Елена от безысходности даже задумывалась о том, чтобы завязать с биатлоном. Результатов внятных все не было. «Думала даже устроиться фитнес-тренером или делать прически в салоне красоты», — рассказывала Кручинкина. В какой-то момент сестры решили, что пора двигаться дальше и перешли в сборную Белоруссии. Тогда в белорусской сборной освободились места, потому что Дарья Домрачева и Надежда Скардино решили уйти из спорта. Кручинкиным было страшно сообщать об этом тренерам и спортивному руководству их республики, но все прошло гладко.
Сестры быстро стали своими в новой сборной, а еще начали кайфовать от биатлона. Елена даже успела выиграть чемпионат Европы в Раубичах. Пока это ее единственная победа, которой можно гордиться, но все еще впереди. Она мечтает о победе на Олимпиаде.
В этом сезоне с командой работают Райнхард Гесвайнер и Олег Рыженков. Кручинкина говорит, что планы Гесвайнера сильно отличаются от российских и белорусских методик. И не в плохом плане. Прогресс всех девушек очевиден с первых этапов Кубка мира. Кажется, им методики подошли. И если уж Кручинкина обыгрывает ходом Экхофф, медали не должны заставить себя ждать. Ну, а российским же специалистам стоит реально задуматься, почему у них никто не растет и не развивается.
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Биатлон , Дарья Домрачева , Надежда Скардино , Елена Кручинкина , СБОРНАЯ РОССИИ
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