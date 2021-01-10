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Русские биатлонисты выступают позорнее биатлонисток. У Норвегии снова весь подиум, а лучший наш — 16-й 

Sport24 3 часа назад
У мужчин в спринте случилось больше позитивных проблесков, чем у женщин. Эдуард Латыпов и Матвей Елисеев убедительно смотрелись, но первому зарубиться с лидерами помешала стрельба, а Елисееву привычно не хватило сил ходом.
Тем не менее они и Александр Логинов, который явно сейчас находится не в лучшей своей форме, уступали на старте пасьюта Йоханнесу Бе чуть больше минуты. Не так далеко от них был и Кирилл Стрельцов.
Евгений Гараничев — везунчик. Он отобрался, став 60-м и проигрывая под три минуты, что гарантировало ему лишь борьбу за попадание в очковую зону (топ-40). Но это все же было куда лучше, чем сидеть в номере, как Антон Бабиков, который спринт провалил.
Бе предсказуемо привез соперникам пару лишних секунд к уже имеющимся отставаниям, но нельзя сказать, что кто-то проиграл норвежцу прямо совсем много. Когда Рыжий промазал последним выстрелом на лежке, все это перестало иметь значение — теперь рядом с ним шел Тарьей Бе. Стурла Холм Легрейд, Лукас Хофер и Йоханнес Дале уступали лидерам 15 секунд. У нас же Латыпов и Елисеев совсем не радовали. Точно сработать удалось Александру Логинову. Он был в минуте от норвежцев.
Уже на отметке 4,5 километра Йоханнесу надоело сидеть за братом и он вышел вперед. Это отразилось на отставаниях соперников позади. Логинов не выдерживал скорость, предложенную Бе, схватив до второй лежки еще 12 лишних секунд к своему минутному отставанию. Таким проигрыш остался и после идеальной стрельбы россиянина.
Теперь лидировал Бе-старший, причем в одиночестве — Рыжий снова ошибся. Соседствовать Йоханнесу пришлось с Дале (Хофер промазал и выпал из группы преследователей). Оба уступали Тарьею 20 секунд, но чувствовали себя спокойно. Соперники не напрягали.
Приблизиться у норвежцев к Тарьею сразу не вышло. Только на 7-километровке удалось пару секунд отыграть. Но это вообще ничего не значило, потому что Рыжий на стойке умудрился четыре мишени не закрыть, выбыв из борьбы за медали. Забавно, но он со своим количеством ошибок все равно был в топ-10.
Сохранить вторую позицию получилось у Дале — 17 секунд от Тарьея. Легрейд остался при своем 30-секундном отставании, но теперь переместился на третью строчку. Логинов снова не справился со стойкой и отправился на штрафной круг, но как был на 12-м месте, так там и остался.
На заключительном огневом рубеже ожидалось, что вся борьба завяжется между Бе и Дале, но не тут-то было. Один промазал три раза, другой — два. Это стало отличным шансом для Легрейда, но и он допустил ошибку. Следующим получил возможность стать лидером Хофер, но тоже спасовал. Поэтому за победой умчался тот, кто допустил меньше всего промахов — Легрейд. Дале уступал ему 10 секунд и пытался приблизиться, но устал и погоню бросил. А Бе-старший даже не боролся, финишировав третьим.
Нашим парням гонка не удалась. Всему виной стала стрельба, которая не мешает быть высоко лишь Рыжему. Он со своими семью ошибками стал 8-м, обойдя всю сборную России. Елисеев финишировал 16-м, допустив три промаха. Логинов был следом за ним с двумя непопаданиями.
Латыпов промазал пять раз (22-й), а ходом стал лучшим из россиян, уступив Рыжему 39 секунд. Совсем плохи дела оказались у Стрельцова (51-е место) и Гараничева (54-е). У обоих по пять промахов. Теперь получается, что все мы ошиблись: в Оберхофе все же круче выступают девушки, а не парни. Перед воскресными эстафетами это заставляет нервничать.
Кубок мира. Пятый этап. Оберхоф, Германия
Гонка преследования, мужчины
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 36.01,8 (2).
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — +15,6 (2)
3. Тарьей Бе (Норвегия) — +25,4 (3)
16. Матвей Елисеев (Россия) — +1.18,7 (3)
17. Александр Логинов (Россия) — +1.20,3 (2)…
22. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.56,8 (5)…
51. Кирилл Стрельцов (Россия) — +4.43,7 (5)…
56. Евгений Гараничев (Россия) — +5.08,0 (5).
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Комментарии 255
Биатлон , Видео , Александр Логинов , Эдуард Латыпов , Матвей Елисеев , Лукас Хофер , Антон Бабиков , Евгений Гараничев , Йоханнес Бе , СБОРНАЯ РОССИИ
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