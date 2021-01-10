У биатлониста Логинова умер отец 

Матч-центр
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Матч-центр
3 января

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
1 0
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
1 2
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
2 0
Гранада Гранада
3 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
2 0
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария
Бавария
5 2
Майнц Майнц
3 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
1 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Кадис Кадис
4 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 0
Ливерпуль Ливерпуль
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Майнц
Майнц
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
4 0
Хоффенхайм Хоффенхайм
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
16:00
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
18:15
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
20:00
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
21:00
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
23:00
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
21:00
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
23:30
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:15
Эвертон Эвертон
Бёрнли
Бёрнли
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
13 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
Астон Вилла
23:15
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
15 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
23:00
Челси Челси
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Майнц Майнц
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

У биатлониста Логинова умер отец 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что у Александра Логинова умер отец.

"У Логинова в семье трагедия, у него умер отец. Мы можем только спасибо ему сказать, что он выходит на старт и делает то, что может. Он сильно переживает, потренироваться в Саратове не успел — не по этой причине, но там совпало", — сказал Каминский в эфире "Матч ТВ".

Несмотря на трагедию, Логинов выступит в сингл-миксте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Ранее были объявлены составы сборной России по биатлону на эстафеты в Оберхофе.
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Биатлон , Видео , Александр Логинов , Юрий Каминский , СБОРНАЯ РОССИИ
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