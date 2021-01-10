У биатлониста Логинова умер отец 

"У Логинова в семье трагедия, у него умер отец. Мы можем только спасибо ему сказать, что он выходит на старт и делает то, что может. Он сильно переживает, потренироваться в Саратове не успел — не по этой причине, но там совпало", — сказал Каминский в эфире "Матч ТВ".