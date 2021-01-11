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Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свое выступление в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Об этом сообщает Sportbox.

По ее словам, гонка выдалась тяжелой, а ошибки, допущенные при выборе тактики, помешали ей помочь добыть медали по итогам старта.

Также Павлова призвала болельщиков воздержаться от критики выступлений сборной России , так как спортсмены делают все возможное от себя, чтобы показать достойный результат на трассе.