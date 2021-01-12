Губерниев: «Логинов раскрыл мне некоторые подробности смерти отца»

Последний раз я испытывал такие эмоции здесь же в Оберхофе два года назад, когда наши выиграли и женскую, и мужскую гонки. Такие моменты не так часто происходят, поэтому я еще раз выражаю благодарность ребятам. В день гонки я встретил Сашу Логинова. Сказал ему, что Каминский взял удар на себя из-за его горя (у биатлониста недавно умер отец. — Sport24). Саша раскрыл мне некоторые подробности, которые я, конечно же, не стал выдавать в эфир. Логинов — мужественный человек, очень за него переживаю», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».