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Губерниев: «Логинов раскрыл мне некоторые подробности смерти отца, которые я не стал выдавать в эфир» 

Sport24 4 часа назад
Губерниев: «Логинов раскрыл мне некоторые подробности смерти отца»
Фото: РИА Новости
Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как известные люди переживали за сборную России в победной смешанной эстафете на 5-м этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Российская команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала золотые медали, обойдя на последних метрах дистанции норвежцев на 0,7 секунды.

«Мне позвонил Александр Адабашьян, наш великий сценарист, замечательный актер. Благодарил, что почти сразу показали повтор этой гонки, потому что он не успевал на прямой эфир. Директор Василия Семеновича Ланового написал, что наш великий актер смотрел и плакал во время эстафеты. Сейчас Василий Семенович находится в больнице и смотрит много спорта. Смотрят спорт и биатлон Ширвиндты. Для меня очень важно, когда такие люди следят за биатлоном. Мой телефон разрывался от звонков и смс. Стало понятно, что нужно было 43 гонки проиграть, чтобы так порадоваться этой победе.

Последний раз я испытывал такие эмоции здесь же в Оберхофе два года назад, когда наши выиграли и женскую, и мужскую гонки. Такие моменты не так часто происходят, поэтому я еще раз выражаю благодарность ребятам. В день гонки я встретил Сашу Логинова. Сказал ему, что Каминский взял удар на себя из-за его горя (у биатлониста недавно умер отец. — Sport24). Саша раскрыл мне некоторые подробности, которые я, конечно же, не стал выдавать в эфир. Логинов — мужественный человек, очень за него переживаю», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Победой в Оберхофе российские биатлонисты прервали неудачную серию без медалей на этапах Кубка мира, которая насчитывала 43 гонки.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Эдуард Латыпов , Василий Лановой , Александр Адабашьян , Светлана Миронова , Дмитрий Губерниев , СБОРНАЯ РОССИИ
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