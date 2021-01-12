Отец Большунова рассказал о желании отдать сына в биатлон

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить ⟶
Матч-центр
6 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 3
Барселона Барселона
8 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
0 4
Вильярреал Вильярреал
8 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
3 2
Бавария Бавария
9 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
3 2
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетико М
Атлетико М
×
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
0 4
Барселона Барселона
9 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
5 0
Кёльн Кёльн
Майнц
Майнц
0 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Унион
Унион
2 2
Вольфсбург Вольфсбург
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:15
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
22:30
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия Д
Боруссия Д
17:30
Майнц Майнц
Кёльн
Кёльн
17:30
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Арминия Арминия
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
15:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
20:00
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:00
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
17:05
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
22:30
Унион Унион
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Бавария Бавария
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
23:15
Астон Вилла Астон Вилла

«Стреляет прекрасно»: Большунова зовут в биатлон 

Газета.Ru 9 часов назад
Отец Большунова рассказал о желании отдать сына в биатлон
Фото: Газета.Ru
Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов снова выиграл "Тур де Ски". После триумфа спортсмена его отец Александр Большунов-старший признался, что мечтает о выступлении сына в биатлоне. Однако двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев скептически относится к подобным рокировкам.
Российский лыжник Александр Большунов второй год подряд одержал победу на престижной многодневке «Тур де Ски», на каждом этапе поднявшись на пьедестал почета. На волне успеха появились разговоры о том, что лыжник может попробовать себя в биатлоне. Причем эту тему поднял и отец спортсмена — Александр Большунов-старший.
Он признался, что с самого детства хотел, чтобы сын занимался именно биатлоном, однако этот вид спорта был более затратным, из-за чего недоступным для семьи Большуновых. Отец лыжника уточнил, что стрелять Александр умеет прекрасно.

«Давным-давно я ему говорил: «Сань, нужно в биатлон». Он, между прочим, стреляет прекрасно. У него и оружие свое есть. Он был еще маленьким, мы ходили на лыжах, и я его настраивал на биатлон. Но это затратный вид спорта, и тогда у нас не получилось.


Я ему говорил: «Сынок, добьешься в лыжах того, чего желаешь, а там можно перейти в биатлон».

Этот разговор у нас был давно. Это жизнь, и по ее течению людям свойственно вносить какие-то коррективы. Время покажет», — приводит слова Большунова-старшего РИА «Новости».
Олимпийский чемпион Сочи — 2014 Александр Легков был одним из комментаторов лыжных гонок на «Тур де Ски». Спортсмен, говоря о возможном переходе Большунова из лыж в биатлон, отметил, что поддерживает позицию самого Сан Саныча (именно так зовут лыжника поклонники) — необходимо сначала добиться максимального результата на лыжном поприще, а потом уже думать о переходе в другой вид спорта.

«Возможно ли увидеть Большунова в биатлоне? Прямо сейчас — нет. А в будущем нет ничего невозможного. Всякий человек может добиться нового опыта, если захочет. Все может произойти. Я читал слова Александра, что ему нужно сперва выполнить все цели в лыжах, а уж потом думать о чем-то другом. Считаю, это совершенно правильная позиция», — цитирует Легкова «Спорт день за днем».

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев в свою очередь к такой рокировке видов спорта относится весьма скептически. По его мнению, для достижения такого же успеха в биатлоне необходимо получить весьма серьезные стрелковые навыки.

«Одного желания мало. Нужно иметь стрелковые навыки, иначе получается медведь на велосипеде.


Можно, правда, все-таки научить медведя ездить, но сложно. В эту идею я не очень верю.


Александр сейчас на вершине успеха. Если он станет олимпийским чемпионом, все равно не факт, что решится на переход. Он и так себя хорошо чувствует. Сомневаюсь в этой идее, честно говоря», — отметил он.

Васильев также отметил, что в биатлон часто стараются привлекать молодых лыжников, а вот состоявшихся спортсменов не было. По мнению олимпийского чемпиона, всему виной может служить страх лыжники, которые добились успеха в своем виде спорта, боятся, что не смогут выступать на таком же уровне в биатлоне. При этом переход из биатлона в лыжи уже состоявшегося спортсмена — тоже не лучшая идея. Васильев примел в пример Сергея Чепикова, сменившего вид спорта, однако не сумевшего добиться успехов.

«Обратный переход из биатлона в лыжи? Эти эксперименты ни к чему не приводят. У нас был ярчайший пример Сергея Чепикова, который, будучи олимпийским чемпионом по биатлону, попытался перейти в лыжи. Ничего не добился. Это ненужная тема. Если человек приобрел хоть какие-то навыки в стрельбе, ему уже незачем возвращаться в лыжи», — заявил Васильев.

Разговоры о возможном переходе Большунова в другой вид спорта ходят на фоне того, что дела в биатлоне у российской сборной идут гораздо хуже, чем у лыжников. Отечественные спортсмены провели 43 гонки без медалей, только несколько дней назад сумев прервать этот печальный антирекорд — команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Видео дня. Лучшие футболисты 17-го тура Английской Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Россия выиграла золото в смешанной эстафете в Оберхофе Россия выиграла золото в смешанной эстафете в Оберхофе Реакция на первую победу России в смешанной эстафете за 9 лет Реакция на первую победу России в смешанной эстафете за 9 лет Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус
Комментарии 1
Биатлон , Лыжный спорт , Статьи , Александр Логинов , Эдуард Латыпов , Александр Легков , Светлана Миронова , Александр Большунов , Сергей Чепиков , Дмитрий Васильев , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение