«Главный итог для России после спринтерской гонки — мы будем бороться в эстафете. Вряд ли у кого-то есть сомнения по поводу возможного квартета Елисеев, Стрельцов, Логинов и Латыпов. Всё очевидно. Если захотят проверить Бабикова, то надо понимать его состояние. Гараничев, конечно, в эстафету пока не попадает», — заявил Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.