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Биатлонист опозорил Россию на Кубке мира в Германии 

Sport24 26 минут назад
Победа в смешанной эстафете еще долго не забудется, но личные гонки куда более показательны. Там у сборной России, мягко говоря, получается не все. Близко к подиуму были лишь Светлана Миронова и Евгения Павлова. Неправильно требовать того же от парней, конкуренция жесточайшая. Поэтому просто ждем прорыва от Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Кирилла Стрельцова и Игоря Малиновского. Второго шанса в Оберхофе не будет. Вторая неделя этапа не предполагала пасьюта.
Начало удивило результатами не самых топовых биатлонистов. Если Гараничев на старте не лидировал (на лежке промазал), Сергей Бочарников в очередной раз поразил своим ходом. Но нашелся в первой группе биатлонист даже быстрее белоруса — Павел Магазеев. Он дебютировал за сборную Молдавии в 2020-м, а раньше выступал за Россию (чемпион мира и Европы среди юниоров 2008 года). Магазеев сумел чисто отстрелять и ушел с небольшим проигрышем Антонену Гигонна. Спойлер: для него все закончилось после промаха на стойке.
Все эти локальные вещи были в поле зрения до выхода на старт Стурлы Холма Легрейда. Вице-лидер Кубка мира разогнался бодро, а после лежки уверенно перехватил лидерство у француза. С ним сравниться не смогли ни Себастьян Самуэльссон, ни Арнд Пайффер, ни Эрик Лессер. И этим дело не собиралось ограничиваться, потому что дальше стартовали куда более мощные силы. Что касается Гараничева, он на стойке обошелся без ошибок, но ни на что серьезное не претендовал. Ход оставлял желать лучшего. Его даже Гигонна обходил, имея два промаха.
Расстраиваться результату Гараничева времени не было. Логинов стартовал так лихо, что на 800-метровке лидировал. Потом, правда, россиянин начал заметно сдавать. Даже чуть Латыпову уступил. Приятное начало закончилось на лежке для обоих биатлонистов — по одному промаху последними выстрелами. О месте в топ-6 можно было забыть в тот же момент.
В конце шестого десятка в гонку ушел Йоханнес Бе, который собирался навязать борьбу Легрейду. Тот, кстати, со стойкой справился. Лессер уступал 13,6 секунды, Пайффер — 16,5. Все остальные проигрывали много даже без промахов. Самуэльссон, например, 35,7 секунды.
У Легрейда лидерство перехватил Лукас Хофер, а потом итальянца обошел Бе. Проигрыш Рыжему у биатлонистов был небольшой, поэтому все еще могло измениться в их пользу, завали скандинав стойку. Пока все ждали фаворита гонки на очередном рубеже, Латыпов и Логинов попытались чуть улучшить свои позиции. Сделать предварительно это получилось, но последний круг обоим дался тяжело. Они даже в топ-10 не закрепились. Зато Бе преодолел проблему с работой на стойке и обеспечил себе победу. Хофер допустил два промаха и лишил себя возможности оказаться на подиуме.
На финише Бе сместил со второй строчки Легрейда. На третьем месте расположился Пайффер, которого не смог дожать Лессер. Биатлонисты еще стартовали, но уже было заранее понятно, что никто не сможет удивить и кому-то из призеров испортить настроение. Будь у Елисеева скорость, он бы мог, потому что оба рубежа прошел на ноль, но сил хватило побороться только за 10-е место. Сегодня это лучший результат среди всех парней в команде. Остальные выступили весьма скоромно.
Латыпов замкнул топ-15, но совсем не этого хотелось видеть от триумфатора смешанной эстафеты. Сам он признался, что именно сегодня попал в физиологическую яму после гор. Но к выходным должен быть в порядке.
Логинов только 21-й, и его лучшая форма до сих пор к нему не пришла. Стрельцов занял 30-е место. И это рабочий результат, все же место в очковой зоне. Все идет к тому, что биатлонист должен попадать в мужскую эстафету. Гараничев — 44-й. Тут даже и обсуждать нечего. Вторую молодость Евгений так и не обрел. Да и стрельба стала менее стабильной.
У некогда лучшего юниора мира Малиновского третья гонка на Кубке мира в карьере закончилась дичайшим провалом. 92-е место — это позорище. Малиновский — 8-й с конца. А мы еще себя считаем биатлонной державой. Как это объяснить, кто за это ответственен… С этим нужно разбираться.
Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Спринт, 10 км. Мужчины
1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.43,6 (0)
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — +12,4 (0)
3. Арнд Пайффер (Германия) — +27,9 (0)…
10. Матвей Елисеев (Россия) — +47,5 (0)…
15. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.05,8 (1)…
21. Александр Логинов (Россия) — +1.19,9 (1)…
30. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.50,5 (1)…
44. Евгений Гараничев (Россия) — +2.09,8 (1)…
92. Игорь Малиновский (Россия) — +4.20,1 (2).
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Биатлон , Видео , Александр Логинов , Эдуард Латыпов , Павел Магазеев , Матвей Елисеев , Лукас Хофер , Евгений Гараничев , Себастьян Самуэльссон , Светлана Миронова , Йоханнес Бе , Игорь Малиновский , Арнд Пайффер , Эрик Лессер , Евгения Павлова , Сергей Бочарников , СБОРНАЯ РОССИИ
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