У двух российских биатлонистов выявили коронавирус

Тесты на коронавирусную инфекцию двух представителей сборной России по биатлону дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Тестирование проводилось в рамках шестого этапа Кубка мира, который стартовал 13 января в германском Оберхофе. Отмечается, что зараженных среди спортсменов нет. Один случай инфицирования выявлен в сборной Японии, также заразился один официальный представитель, не относящийся ни к одной из команд.

Два случая заражения выявлены среди участников Кубка IBU — положительные результаты тестов на коронавирус обнаружены в сборных Латвии и Румынии. Остальные члены команд изолированы.