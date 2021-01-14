У двух российских биатлонистов выявили коронавирус

Тесты на коронавирусную инфекцию двух представителей сборной России по биатлону дали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Тестирование проводилось в рамках шестого этапа Кубка мира, который стартовал 13 января в германском Оберхофе. Отмечается, что зараженных среди спортсменов нет. Один случай инфицирования выявлен в сборной Японии, также заразился один официальный представитель, не относящийся ни к одной из команд.
Два случая заражения выявлены среди участников Кубка IBU — положительные результаты тестов на коронавирус обнаружены в сборных Латвии и Румынии. Остальные члены команд изолированы.
В Оберхофе проходят два этапа Кубка мира подряд. Пятый этап состоялся с 8 по 10 января, перед ним было выявлено четыре случая заболевания, среди зараженных оказался главный тренер сборной России Валерий Польховский. Шестой этап Кубка мира завершится 17 января.