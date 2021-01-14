Татьяна Акимова допустила один промах на первом огневом рубеже и опередила всех соперниц на последнем круге, показав результат 22.30,7 минуты. Второе место заняла Валерия Васнецова, которая с двумя промахами уступила победительнице 9,8 секунды. Замкнула тройку лучших юниорка Анастасия Шевченко (1 промах, +23,0).

Также в десятку лучших пробилась Тамара Воронина , занявшая девятое место (1 промах, 9,8 секунды). Ольга Мощенкова закончила гонку 22-й (2 промаха, +1.12,4).