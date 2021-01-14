Ирину Казакевич на «стойке» постигло стрелковое затмение. Впрочем, безупречно отработать на огневых рубежах не удалось никому.

Стрелковое затмение

По ходу первой недели длинного этапа в Оберхофе наши девушки здорово проявили себя в личных гонках: Павлова и Миронова по очереди заехали в цветы. Казалось, жизнь в российском биатлоне наконец-то налаживается. Но второй спринт в Германии показал, что только казалось.

Куклина и Павлова действовали по стандартному для наших девушек в этом сезоне сценарию: невысокая скорость, неточная стрельба. Допустив по промаху на каждом из огневых рубежей наши биатлонистки выпали даже из топ-30. Где уж тут бороться за медали с мощными соперницами.

«Надоело расстраиваться», — заметила Куклина. Однако объяснения, что именно идёт не так, у неё не нашлось. Понятно, что наши спортсменки работают на тренировках. Но всё вхолостую. Екатерина Носкова закончила гонку с тремя промахами в шестом десятке. Для дебютантки результат, конечно, не критичный. Но надежда болельщиков на чудо не оправдалась.

Ирина Казакевич отлично прошла первый круг: закрыла все мишени, боролась за десятку сильнейших. Но на «стойке» произошло какое-то затмение. Пять промахов из пяти выстрелов. Ни одного попадания в мишень. При этом вроде бы даже не перепутала установку. Просто всё мимо. Таких казусов в российском биатлоне на уровне Кубка мира не было уже очень давно. Естественно, пять штрафных кругов отбросили Ирину очень и очень далеко — в район 70-го места.

Хоть что-то позитивное российским болельщикам подарили только Ульяна Кайшева да Светлана Миронова . Первая ограничилась одним промахом на «лёжке», вторая дважды ошиблась на «стойке». Но, учитывая разницу в скорости, девушки финишировали рядом — на 19-м и 21-м местах. Сегодня приходится и этому радоваться. Хотя, конечно, грустно всё это.

Победа снова у Норвегии

Борьба за медали была привычно горячей.

Первой заявку на высокое место сделала Юлия Швайгер из Австрии, сделавшая нули на обоих рубежах и долго державшаяся на первом месте. Но дальше в гонку пошли лидеры Кубка мира, и этот результат не устоял. Шевалье, Хаузер, Бреза — все показывали высокую скорость и претендовали на завоевание медалей. Однако в итоге в тройке осталась только Хаузер.

За победу в гонке бились итальянка Доротея Вирер и норвежка Тириль Экхофф, стартовавшие с разницей в одну минуту. Итальянка стреляла безупречно, но уступила норвежке в скорости. Если бы Тириль не промахнула на «стойке», интриги бы не было вовсе — бороться с ней было некому. Но одна ошибка подарила Вирер надежду на победу. Хотя, мечтам итальянки не суждено было сбыться: по ходу третьего круга она уступила норвежке шесть секунд, а вместе с ними и золото.

Также стоит отметить, что норвежка Ингрид Тандерволд по ходу гонки упала и, возможно, получила серьёзную травму — ей понадобилась помощь врачей. Гонку она не закончила.

Тириль Экхофф, одержав победу, приблизилась в общем зачёте Кубка мира к соотечественнице Марте Рёйселанд, ставшей в спринте восьмой. Третье место удерживает Ханна Эберг

В субботу девушкам предстоит пробежать эстафету. В воскресенье — масс-старт.