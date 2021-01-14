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Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум Кубка мира. Ее поклонники страдали с прошлого года 

Sport24 3 часа назад
Никто из российских парней, которые победили в смешанной эстафете, в спринте не удивил. Надежда оставалась на женский спринт. Девчонки сейчас куда бодрее парней (пусть и не все). Лариса Куклина, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева — тренеры в составе почти ничего не изменили. Ротация случилась только у приглашенных на январские этапы со стартов в России. Наталья Гербулова свой шанс уже не использовала и уступила место Екатерине Носковой.
Из первых стартовавших ходом круто выглядели Динара Алимбекова и Дениз Херрман, но обе девушки промазали на лежке и были не в числе лидеров. К Куклиной это тоже относилось. Россиянка все еще в блеклой форме. Проблемы на рубеже возникли и у Марте Улсбю Ройселанн. Да и другие норвежки не очень и выделялись (Тириль Экхофф еще не стартовала). Зато все получалось у француженок: Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Брезаз-Буше были в четырех секундах друг от друга.
Тандем француженок быстро разрушила Лиза Тереза Хаузер. Австрийка лидировала на 2-километровке, а после лежки уступала Шевалье-Буше 0,9 секунды. Была практически вровень с Хаузер и Доротея Вирер, которая в этом сезоне не так заметна как раньше. Победа всего одна, подиумов лишь два. А она действующий обладатель Кубка мира.
Когда на огневой рубеж пришла Экхофф, то показала всем, кто в этом сезоне хозяйка. Казакевич тоже отработала на ноль, но уступала норвежке 19 секунд. Этот пример очень показателен, если говорить о форме наших биатлонисток.
Пока Павлова мазала в очередной раз на стойке, из борьбы за топ-3 выпала Шевалье-Буше. Теперь промежуточное лидерство перехватила ее подруга по команде. Хаузер проигрывала все те же 0,9 секунды, что и на первом рубеже. Через пару минут обеих потеснила Вирер, которая 5 секунд им привезла. Следом за итальянкой работу на стойке начала Экхофф. Норвежка промазала и зародила интригу в гонке. Вирер она уступала 3,6 секунды. Еще ничего с победительницей не было решено. Наши же дела совсем омрачила стрельба Казакевич — пять промахов. Просто лютая дичь, а не стрельба профи.
Кайшева лишила себя возможности быть на высокой позиции уже на лежке, а вот Миронова была в игре. Экхофф россиянка уступала 22 секунды и по ходу гонки начинала приближаться к норвежке. Та, кстати, финишировала первой. Она Вирер привезла на финише 9,3 секунды. Но фаны Доро все равно довольны. Видно, что итальянка начала разбегаться. И вот уже третий подиум в сезоне и первый в 2021-м. Можно и отметить.
Хаузер в итоге обошла Брезаз-Буше, сместив ее на четвертую позицию. Больше претенденток на попадание в топ-3 так и не нашлось. Нам же оставалось верить, что Миронова сможет в топ-6 заехать. К стойке Светлана подошла уверенно — первыми двумя выстрелами попала, ну, а потом все как обычно. 2 выстрела в белый свет. На этом спринт и завершился.
Лучшей из наших стала Кайшева — 19-я. Миронова расположилась на 21-м месте. Куклина финишировала на 41-й позиции. Павлова — 43-я. Казакевич — 72-я. Носкова допустила три промаха и стала 50-й. Ходом она, кстати, проиграла из команды только Мироновой, что вызывает любопытство, но не более. Вряд ли мы увидим Екатерину в эстафете. В масс-старт она, понятное дело, не попадает. Убедительно они с Гербуловой только внутрироссийский отбор прошли. На Кубке мира пока звездить не получается.
Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия
Спринт, 7,5 километров. Женщины
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 22:33.8 (1)
2. Доротея Вирер (Италия) — +9,3 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6 (0)…
19. Ульяна Кайшева (Россия) — + 1.11,5 (1)…
21. Светлана Миронова (Россия) — + 1.14,3 (2)…
41. Лариса Куклина (Россия) — +1.49,6 (2)…
43. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,7 (2)…
50. Екатерина Носкова (Россия) — +1.59,0 (3)…
72. Ирина Казакевич (Россия) — +2.54,2 (5).
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Комментарии 5
Биатлон , Ирина Казакевич , Дениз Херрман , Тереза Хаузер , Динара Алимбекова , Ульяна Кайшева , Лариса Куклина , Светлана Миронова , Евгения Павлова , Доротея Вирер , Наталья Гербулова
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