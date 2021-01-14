Из первых стартовавших ходом круто выглядели Динара Алимбекова Дениз Херрман , но обе девушки промазали на лежке и были не в числе лидеров. К Куклиной это тоже относилось. Россиянка все еще в блеклой форме. Проблемы на рубеже возникли и у Марте Улсбю Ройселанн. Да и другие норвежки не очень и выделялись (Тириль Экхофф еще не стартовала). Зато все получалось у француженок: Анаис Шевалье-Буше и Жюстин Брезаз-Буше были в четырех секундах друг от друга.

Тандем француженок быстро разрушила Лиза Тереза Хаузер . Австрийка лидировала на 2-километровке, а после лежки уступала Шевалье-Буше 0,9 секунды. Была практически вровень с Хаузер и Доротея Вирер , которая в этом сезоне не так заметна как раньше. Победа всего одна, подиумов лишь два. А она действующий обладатель Кубка мира.

Когда на огневой рубеж пришла Экхофф, то показала всем, кто в этом сезоне хозяйка. Казакевич тоже отработала на ноль, но уступала норвежке 19 секунд. Этот пример очень показателен, если говорить о форме наших биатлонисток.

Пока Павлова мазала в очередной раз на стойке, из борьбы за топ-3 выпала Шевалье-Буше. Теперь промежуточное лидерство перехватила ее подруга по команде. Хаузер проигрывала все те же 0,9 секунды, что и на первом рубеже. Через пару минут обеих потеснила Вирер, которая 5 секунд им привезла. Следом за итальянкой работу на стойке начала Экхофф. Норвежка промазала и зародила интригу в гонке. Вирер она уступала 3,6 секунды. Еще ничего с победительницей не было решено. Наши же дела совсем омрачила стрельба Казакевич — пять промахов. Просто лютая дичь, а не стрельба профи.

Кайшева лишила себя возможности быть на высокой позиции уже на лежке, а вот Миронова была в игре. Экхофф россиянка уступала 22 секунды и по ходу гонки начинала приближаться к норвежке. Та, кстати, финишировала первой. Она Вирер привезла на финише 9,3 секунды. Но фаны Доро все равно довольны. Видно, что итальянка начала разбегаться. И вот уже третий подиум в сезоне и первый в 2021-м. Можно и отметить.

Хаузер в итоге обошла Брезаз-Буше, сместив ее на четвертую позицию. Больше претенденток на попадание в топ-3 так и не нашлось. Нам же оставалось верить, что Миронова сможет в топ-6 заехать. К стойке Светлана подошла уверенно — первыми двумя выстрелами попала, ну, а потом все как обычно. 2 выстрела в белый свет. На этом спринт и завершился.

Лучшей из наших стала Кайшева — 19-я. Миронова расположилась на 21-м месте. Куклина финишировала на 41-й позиции. Павлова — 43-я. Казакевич — 72-я. Носкова допустила три промаха и стала 50-й. Ходом она, кстати, проиграла из команды только Мироновой, что вызывает любопытство, но не более. Вряд ли мы увидим Екатерину в эстафете. В масс-старт она, понятное дело, не попадает. Убедительно они с Гербуловой только внутрироссийский отбор прошли. На Кубке мира пока звездить не получается.

Кубок мира. Шестой этап. Оберхоф, Германия

Спринт, 7,5 километров. Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 22:33.8 (1)

2. Доротея Вирер (Италия) — +9,3 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — +12,6 (0)…

19. Ульяна Кайшева (Россия) — + 1.11,5 (1)…

21. Светлана Миронова (Россия) — + 1.14,3 (2)…

41. Лариса Куклина (Россия) — +1.49,6 (2)…

43. Евгения Павлова (Россия) — +1.50,7 (2)…

50. Екатерина Носкова (Россия) — +1.59,0 (3)…

72. Ирина Казакевич (Россия) — +2.54,2 (5).