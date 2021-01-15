— Вы уже почти полтора года как депутат, срок действующего созыва Госдумы подходит к концу. Вы будете снова принимать участие в выборах в 2021 году?

— Посмотрим. Месяца через два-три я смогу точно об этом сказать. Есть еще незаконченные дела: несколько законопроектов, которые надо довести до конца, есть много поручений от избирателей.

— Вы разговаривали о поддержке ваших планов с губернатором?

— Самая главная поддержка — люди. Если они поддержат, то пойдем дальше. Для этого есть праймериз, это первый этап. Думаю, что на них мы пойдем, а дальше будет видно.

— То есть амбиции остаться в Думе есть?

— Да.

— За почти полтора года, которые вы работаете депутатом, вы определились, это ваше?

— Если говорить откровенно, то негатив, который обрушился на меня, это, конечно, не мое.

Они начинают оскорблять не только меня, но и, что самое обидное, моих близких — жену, детей и родителей. После такого опускаются руки. Но, когда получаются хорошие проекты для людей, это доставляет большое удовольствие. Понимаешь, что ты не просто так на этом месте.

— Где работается сложнее — в Думе или в профессиональном спорте?

— В Думе. Спорт не такой сложный, это физическая нагрузка. Вышел, покатался. Есть свободное время, четкий распорядок дня. Здесь же и физически, и морально устаешь, потому что из самолета пересаживаешься в машину, едешь в избирательный округ. За неделю проезжаешь по несколько тысяч километров, проводишь с семьей буквально день, летишь в Москву. Из-за частой смены часовых поясов постоянно недосыпаешь. Это физически тяжело, — цитирует Шипулина Е1.