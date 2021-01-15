Резцова заявила о необходимости реформы в биатлоне 

"Ничего не получается! Что-то мы не дорабатываем, какой-то злой рок. У нас нарушена система подготовки. Верните советскую методику! А то сейчас все грамотные, ничего не слушают. Мы уже забыли о постоянных медалях. Нашему биатлону нужна реформа!" — заявила Резцова.