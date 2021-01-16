«Друзья, идите в ****!»: жена российского биатлониста ответила недовольным 

Психолог Анна Елисеева, жена известного российского биатлониста, вознегодовала из-за троллей, преследующих спортсменов в соцсетях. Она обозвала недоброжелателей "говном" и послала их "в жопу".
Супруга Матвея Елисеева, называющая себя «спортивным психологом-коучем» вела инстаграм, рассказывая подписчикам об «энергетике», «отзеркаливании», самооценке, установках и вере в себя. Однако в какой-то момент женщина сорвалась из-за нелицеприятных высказываний комментаторов и быстро перешла от психологических терминов к площадной лексике.
«Такое говно прилетает в директ. Если выкладывать все это в сторис, то вы просто удивитесь, сколько там говна. Я жена спортсмена. Если вы даете советы — друзья, идите в жопу!» — написала Елисеева.
По ее словам, многие спортсмены не выдерживают давления троллей и закрывают аккаунты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Матвей Елисеев рассказал о тренировке в затопленном лесу.