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Позже в воскресенье состоится мужская эстафетная гонка.

Россиянки выиграли все гонки на первом этапе Кубка IBU. Ранее Акимова выиграла две спринтерские гонки. Шевченко по разу стала серебряным и бронзовым призером, Васнецова завоевала серебро.

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