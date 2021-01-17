Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Оберхофе

Матч-центр
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Матч-центр
10 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Леванте
Леванте
2 1
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
3 1
Алавес Алавес
Вальядолид
Вальядолид
0 1
Валенсия Валенсия
10 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
1 4
Штутгарт Штутгарт
Арминия
Арминия
1 0
Герта Герта
11 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Эльче
Эльче
1 3
Хетафе Хетафе
Уэска
Уэска
0 2
Бетис Бетис
12 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Гранада
Гранада
2 0
Осасуна Осасуна
Атлетико М
Атлетико М
2 0
Севилья Севилья
12 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
0 1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Эвертон Эвертон
13 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 1
Фулхэм Фулхэм
14 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
15 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
1 0
Байер Байер
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Вердер
Вердер
2 0
Аугсбург Аугсбург
Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
2 2
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
1 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
21:00
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
21:00
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
23:30
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
20:30
Вердер Вердер
Байер
Байер
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
23:15
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
21:00
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
23:00
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
23:30
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
20:30
Кёльн Кёльн
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
22:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
23:15
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
21:00
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
23:30
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
23:00
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
18:15
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Бетис Бетис
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Арминия
Арминия
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Аугсбург
Аугсбург
17:30
Унион Унион
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Штутгарт Штутгарт
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн

Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Елисеев — в топ-10 

RT на русском и ещё 9 5 часов назад
Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Оберхофе
Фото: Reuters
Норвежец Тарьей Бё одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Бё-старший преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.
Второе место занял не допустивший промахов австриец Феликс Ляйтнер. Тройку призёров замкнул швейцарец Беньямин Вегер, также отстрелявшийся без ошибок.
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, допустивший один промах, финишировавший на шестом месте и уступивший победителю 20,1 секунды. Эдуард Латыпов, допустивший семь промахов, занял предпоследнее, 29-е место.
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