Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе КМ в Оберхофе

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Норвежец Тарьей Бё одержал победу в гонке с общим стартом на 15 км на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Бё-старший преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды, допустив один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место занял не допустивший промахов австриец Феликс Ляйтнер. Тройку призёров замкнул швейцарец Беньямин Вегер , также отстрелявшийся без ошибок.